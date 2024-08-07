情人節看大稻埕煙火免擠人！兩飯店還有房間可訂　480秒躺床爽看

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小鹿文娛旗下的「路徒PLUS行旅 站前館」，位於臺北車站旁基泰忠孝大樓24至35樓，佇立於市中心高處，擁有絕佳的俯瞰視角，館內有多種房型可直接遠眺淡水河畔，不用人擠人，躺在床上就能飽覽夏夜煙花，因應大稻埕煙火，特別推出「戀戀大稻埕」專案，凡於官網預訂，即可獲得限量「浪漫埕愛—七夕入住禮」一組。
小鹿文娛表示，為營造情人節儀式感，此次七夕入住禮選用義大利知名品牌J’ADORE 小天使氣泡酒，也攜手臺灣在地品牌「無染」，採用文創愛字提袋(內附小手帕)做為限量入住禮的品項之一，目前路徒PLUS行旅 站前館還有家庭房可預訂，數量也都僅剩2、3間。
📍台北晶華酒店
「晶華七夕情人煙火」專案邀請愛侶入住33坪高樓層景觀套房，品嘗房內備好的美酒，透過落地窗景觀賞高空煙火，住宿期間還可前往行政樓層大班廊享用下午茶、Happy Hour與早餐，與情人共享美好食光，專案兩人成行 每人每晚7,800元起，」，邀請房客搭乘「台北市雙層餐車」享用星級晚宴、直擊煙火演出。飯店也訂於8月10日在頂樓泳池畔舉辦煙火派對，房客可以在樂聲中暢飲紅酒、歡度盛夏。晶華表示，目前有零星數可預訂，但是這兩週詢問踴躍，可能很快就會訂滿。
📍台北凱達大飯店
擁有許多可以觀看大稻埕煙火房型的台北凱達大飯店，8月10日七夕情人節挑選出高樓層的部分房型，做為煙火景觀房，限量推出「璀璨夏日」住房專案，雙人房含早餐4,699元起。目前已確認此專案房型皆預約全滿，民眾可參考其他房型，台北凱達大飯店距離大稻埕僅15分鐘車程，民眾依舊可輕鬆穿街走巷漫遊萬華、大稻埕。
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