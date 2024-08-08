法國女人不胖？研究：近50%過重、肥胖增4倍　吃飯注意6事才會瘦

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徐子雅表示，從調查可知，以往的法國女性並非真的吃不胖，而是對吃比較謹慎，直到近年才擋不住速食潮流。
針對以往的法國女性不易吃胖，徐子雅認為，因為用餐份量少、種類多，並且搭配大量蔬果，也提醒民眾，若一餐吃多，會刺激胰島素大量分泌，容易增加脂肪堆積，建議每次吃7至8分飽。
徐子雅指出，相較台灣人每頓平均吃20至30分鐘，法國人用餐時間多以一小時起跳，而夠長的用餐時間有助大腦充分接收飽足感的訊號，也可避免攝取過多熱量。
此外，法國人用餐常搭配「有味道的水」，像是氣泡水，而過去有不少研究證實，餐前喝500c.c.的水可提升代謝，民眾可多參考。
徐子雅說明，除了餐前喝水，餐中喝水還能幫助分解體積較大的食物，使食物從食道進入胃中的過程更加順暢，但容易消化不良的胃食道逆流者，則不建議在餐中飲用，因為水分會稀釋胃酸，導致消化更差。
另餐後喝水能促進分泌飽足感激素，增強腸道的營養素吸收，但適量即可，過量攝取恐影響消化，造成食物在胃中停留太久，反而帶來飽脹、脹氣等不適。
徐子雅表示，除了飲食習慣以外，法國女人多認為「運動即日常」，喜愛的運動則包括健行、健身房、游泳和慢跑，而運動除能增加身體胰島素敏感性，減少脂肪堆積，若搭配重訓更能促進肌肉生長，增加代謝率，如想控制體重，飲食搭配運動才是最佳良方。