「我知道台灣有假球案的歷史」！中信兄弟主帥平野惠一談近期風波
中職近期連環爆出有選手進出德州撲克場所，今（7）日聯盟也宣布，針對三位涉足爭議場所的球員，包含味全龍的郭天信、張政禹，還有富邦悍將的曾峻岳，各處禁賽7場、罰款7萬。對於該事件，中信兄弟日籍總教練平野惠一賽前受訪，表示因為是別隊的事情，也不太好發表太多意見，但會將重心擺在自己球隊的管理。同時，平野惠一也強調，「因為知道中職以前有假球事件，球隊一直以來都有叮嚀球員，避免出入有違法疑慮的場所，或接觸有違法行為的人，甚至有些含有賭博成份的手遊，最好也不要去觸碰。」
記者林之越/台北報導
長期都有在宣導 提醒球員身負重任
有媒體詢問平野惠一，在近期的德州撲克事件後，是否有加強隊內宣導，他回應：「並沒有特別重申，因為隊上一直以來都有去提醒，而且不只在德州撲克的部分。」並補充說道：「因為知道中職過去有假球的歷史，即使是手遊，也可能有賭博的部分，都有提醒球員不要去觸碰。」
另外，平野惠一也提醒球員：「因為一個人的行動，可能會去影響整個球隊和聯盟，體育就是有這個力量，必須要成為小朋友的榜樣，要對社會有貢獻。身為職棒球員，就是要背負這樣的義務和責任，避免去碰觸灰色地帶的部分。」
對於被懲處的球員，他認為：「那些球員很年輕，也許本性不壞，只是不知道去那些地方不好，所以自己身為管理者，也認知到，可能要儘早做好提醒和督促的工作。」