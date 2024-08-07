奧運桌球／中國男團3:0橫掃韓國！5連霸只差2勝　馬龍拚生涯第6金

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昨天是35歲的馬龍本屆奧運第一次出賽，這一次在巴黎他只有報男團賽事，他和王楚欽擔任第一點的雙打組合，3局只讓印度組合拿到12分，順利以直落二取勝，中國隊也以3：0晉級。
今天首點雙打對上張禹珍和趙大成，馬龍／王楚欽也是打得相對順利，前兩局11：5、11：9搶下，第3局也沒什麼意外，分數早早就拉開，最終以11：5拿下勝利。
第2點由林鍾勳對決剛剛拿下男子單打金牌的樊振東，首局雙方打得比較激烈，樊在後段拉開，以11：7先下一城。次局兩人拉鋸到9：9，林鍾勳連得2分，將局數給扳平。關鍵第3局，林鍾勳依舊給予奧運金牌很大的壓力，比分差異很有限，樊振東以11：9搶下，第4局他再以11：6取勝，有驚無險地拿下第2點。
第3點由王楚欽大戰張禹珍，前者本屆在混雙和孫穎莎拿下金牌，但在男雙卻爆冷止步32強，狀態並非處於最佳。此役前兩局和對手各拿1局，第3局11：8拿下，第4局被逼到10：9，但第2個局點總算把握住，終結比賽。
中國男團4連霸 馬龍力拚生涯奧運第6金
從2008年北京奧運桌球以男團取代男雙項目開始，中國在這個項目從未輸過，連續4屆拿下金牌，馬龍從2012年倫敦奧運開始，連續參加了3屆都拿下金牌，如果本屆可以隨隊衛冕，他將拿下團體賽的第4金，如果加上男單2金，這同時也是他生涯奧運的第6面金牌。
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