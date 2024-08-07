謝國樑關切傷患竟遭改圖抹黑！基市府發言人：保留法律追訴權
基隆市長謝國樑昨天活動結束返程時，在車上撞見一起車禍事件，當下衝到事故現場協助指揮，原本好事一件卻發生意外插曲。基隆市政府發言人余治明直指，竟有網友在Threads上惡意造謠，將直播影片改圖加上不實對白，抹黑謝國樑關心傷患之餘，要傷患對鏡頭打招呼，讓他不忍直呼「必要時將進行法律行動。」
記者林怡昕／台北報導
余治明指出，昨日早晨謝國樑目睹了一起交通事故，他當時隨行並全程記錄該事件，作為第一手的現場證據。然而，今日卻有不肖人士未經授權盜用他的影片，並截取畫面配上惡意字幕，以中傷謝國樑，謝最後揮手的動作，是請媒體不要直接拍攝傷患臉部，絕非是造謠者所言，要求傷患參與直播。
余治明表示，網路上流傳的截圖畫面絕非來自任何直播片段。謝國樑的官方臉書頁面上並無此類畫面。實際上，該畫面來自他當時在現場所側錄的影片，該影片已被完整保留並在貼文的留言區公開，以便提供警方調查之用。
余治明強調，「對於盜用我的影片、截圖並散佈惡意謠言者，將保留一切法律追訴權」。此行為可能已涉及侵權與造謠，他將與專業法學人士討論後，依法律程序採取適當行動。
余治明最後表示，如果他有說錯，請造謠者拿出證據說實話，同時他也呼籲有心人士停止散播不實訊息，並自重。