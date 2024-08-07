父親節送什麼？升級保障最實在　老中青三代爸爸投保重點看這

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隨著父親節的到來，尤其年齡或生涯規劃改變，父親的責任與需要照顧的人多了，也漸漸忘了「自己」，可能忽略一旦需要長照或因疾病導致收入中斷時，龐大的醫療照護支出，不只無法照顧家人，還可能帶來其他負擔，南山人壽也特別呼籲，國人在超高齡社會來臨前的父親節，檢視自己或父親的保障是否足夠，以解決老後長照或醫療經濟難題。
以25~30歲的年輕爸爸來說，收入相對不寬裕，若因意外造成長照，對家人來說更是雪上加霜，南山人壽建議可優先規劃1年期或10年期定期長照險及包含癌症及重疾等疾病保障之精選傷病保險商品，及早因應未來可能的風險，在能負擔保費的前提下，先補足自身保障，預防長照及疾病對經濟造成的衝擊。
至於30~50歲的三明治爸爸，上有老，下有小，是全家的經濟支柱，且因工作壓力大，必須加班、飲食不正常者，恐怕成為罹患心血管疾病或癌症疾病的族群，南山人壽建議可透過同時有身故保障的精選傷病保險提高重大疾病保障額度。
對於50歲以上的樂齡爸爸，拉拔孩子長大成人，終於準備退休享受第二人生，但人生風險無所不在，應該將重心轉回自己，隨著年齡越長，正值癌症及心血管疾病好發年齡，南山人壽表示，這時更需要檢視疾病保障是否足夠，其中更要留意失智保障，因為失智症的發生率，隨著年齡增加也越高，因此更要早一步規劃。
隨著未來每5人就有1人為65歲以上長者，調查更顯示這年齡層的男性，有8.87%需要提供家人經濟支援，主要支援對象為子女(5.86%)，而55-64歲者也有18.96%是花在孩子身上，壽險業也提醒，無論是哪一個世代的爸爸，瞻前顧後的你，更要想想自己，透過保險增加自身保障，降低風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。