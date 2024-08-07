卸任返國！慶幸8年沒感冒 謝長廷：把最健康的歲月獻給國家
總統府昨日發布總統令，駐日本大使謝長廷已准退職，謝長廷今（7）日返抵國門，他在社群平台表示，8年來在同仁與家人努力與配合，加上僑界及日本友人的支持，克服許多困難，也解決不少懸案，自己在過去8年，連重一點的感冒都沒有得過，可以把最健康的一段歲月奉獻給國家，算是非常慶幸，在台灣疫情和其他困難時刻，有機會爭取到日本各界的支援，內心更是深深感恩，如今卸任返國，自己的人生又翻過新頁。
記者陳威叡／台北報導
謝長廷表示，依規定要在移交清冊簽名、並交還公用手機、保險櫃鑰匙及出入代表處門卡，表示以後再不能隨意進入代表處了。其次要交回居留身分證，表示下次不能以居住者身分再入境，抵台灣時還要交回代表的公務護照，下次出國就要以一般平民護照辦理，每一年都有看到同仁辦理類似手續，這次輪到自己，不免依依若有所失。
謝長廷也感謝包括日台交流協會理事長、部長，以及華航、長榮的朋友，還有代表處老同事都到機場送別，非常感謝和不好意思。自己在飛機上翻看祝福留言和同仁製作的惜別卡片，倍感溫馨，而回想8年多前來日的心情，當時台日曾在海上船艦對峙，異常緊張，如今在台日關係友好穩定的時刻離開，可以說值得感恩。
謝長廷也感謝這8年來在同仁與家人努力與配合，加上僑界及日本友人的支持，也解決不少懸案，自己在過去8年，連重一點的感冒都沒有得過，可以把最健康的一段歲月奉獻給國家，算是非常慶幸，另在台灣疫情和其他遭到困難孤立的時刻，有機會爭取到日本各界的及時支援，發揮實質外交的功能，內心更是深深感恩。
謝長廷也說，在抵達松山機場時，有一群好友熱情接機，別時容易見時難，大家一定很高興又可以常常在台灣見面，自己的人生又翻過新的一頁。