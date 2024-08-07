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吳宗憲批沒轉播奧運「頭腦不好」！公視曬真實數據反擊：從不缺席

▲吳宗憲昨批評公視不轉播奧運「頭腦不好」，公視也針對此事做出回應。（圖／中天提供）
▲吳宗憲昨批評公視不轉播奧運「頭腦不好」，公視也針對此事做出回應。（圖／中天提供）

記者藍詩孟／綜合報導

2024巴黎奧運賽事即將進入尾聲，許多觀眾連日以來守在電視機前面不停為中華隊加油，但藝人李立群卻痛批在台灣看不到奧運賽事，主持人吳宗憲也怒罵公視轉播王建民的棒球賽卻不播奧運，狠批公視「頭腦不好」。對此，公視也在今（7）日做出回應反擊。

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71歲李立群日前自拍影片痛批台灣看不到奧運直播，甚至一度憤怒飆罵髒話，還說：「台灣太小了，買不起那轉播權，參加的隊伍也不多」，話鋒一轉更開始誇起中國，「這時候你到大陸去看奧運，是最過癮的時候，真他X氣人」。

▲▼李立群抱怨台灣看不到奧運，這時在大陸就可以看得很過癮。（圖／微博）
▲李立群抱怨台灣看不到奧運，更說這時在大陸就可以看得很過癮。（圖／微博）
昨日吳宗憲錄影時也提到奧運轉播的問題，他開嗆公視拿人民納稅錢轉播王建民球賽，應該也要來轉播奧運才對，更嗆聲電視台：「頭腦不好還跟人搞公視，不要再說了，這個事情10幾年了，我在罵清朝、明朝，憲哥是一個有頭腦熱愛這片土地的人」。

吳宗憲為奧運轉播開炮　公視曬數據反擊

針對批評，公視今日也做出反擊，公視表示：「自2008北京奧運以來，公視從不缺席轉播，2024巴黎奧運加入公廣集團華視，擴大轉播服務」、「自2006年底即無轉播王建民賽事」。公視也特別對憲哥喊話，請憲哥鎖定公視，一起為台灣選手加油。

▲吳宗憲突然點名黃子佼「這個王X蛋」，認為自己在現場的話一定衝去扁他，另外更槓上偷拍論壇「私房創意」，若沒抓到所有共犯，自己將會去凱達格蘭大道革命。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲吳宗憲為奧運轉播權一事開嗆公視，今日公視拿出收視率數據做回應。（圖／記者吳翊緁攝影）
事實上，根據統計，至8月7日中午前，公視已轉播38場台灣選手賽事，麟洋羽球男雙奪金連霸、射擊李孟遠摘下本屆首面獎牌，以及戴資穎的奧運最終戰等，公視都有進行轉播，選手們精彩的表現凝聚民心也感動眾人。

公視也回應，8月4日晚間麟洋金牌戰，華視轉播平均收視率達9.8，吸引284萬名觀眾；公視收視也高達3.62，有129萬民眾觀賞， 分居當日全國電視節目收視第1、3名。接下來郭婞淳的女子59公斤級舉重金牌衛冕賽事、羅嘉翎再拚跆拳道奪牌賽事，也將第一時間送到國人眼前，強力澄清沒轉播奧運的指控。

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