吳宗憲批沒轉播奧運「頭腦不好」！公視曬真實數據反擊：從不缺席

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昨日吳宗憲錄影時也提到奧運轉播的問題，他開嗆公視拿人民納稅錢轉播王建民球賽，應該也要來轉播奧運才對，更嗆聲電視台：「頭腦不好還跟人搞公視，不要再說了，這個事情10幾年了，我在罵清朝、明朝，憲哥是一個有頭腦熱愛這片土地的人」。
吳宗憲為奧運轉播開炮 公視曬數據反擊
針對批評，公視今日也做出反擊，公視表示：「自2008北京奧運以來，公視從不缺席轉播，2024巴黎奧運加入公廣集團華視，擴大轉播服務」、「自2006年底即無轉播王建民賽事」。公視也特別對憲哥喊話，請憲哥鎖定公視，一起為台灣選手加油。
事實上，根據統計，至8月7日中午前，公視已轉播38場台灣選手賽事，麟洋羽球男雙奪金連霸、射擊李孟遠摘下本屆首面獎牌，以及戴資穎的奧運最終戰等，公視都有進行轉播，選手們精彩的表現凝聚民心也感動眾人。
公視也回應，8月4日晚間麟洋金牌戰，華視轉播平均收視率達9.8，吸引284萬名觀眾；公視收視也高達3.62，有129萬民眾觀賞， 分居當日全國電視節目收視第1、3名。接下來郭婞淳的女子59公斤級舉重金牌衛冕賽事、羅嘉翎再拚跆拳道奪牌賽事，也將第一時間送到國人眼前，強力澄清沒轉播奧運的指控。
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