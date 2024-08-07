奧運獎金「台灣32選手」確定領到！名單、金額整理　獎金最多是他

奧運現場／輕艇男神賴冠傑處女秀！分組預賽排名第4　今晚續拚4強

▲台灣輕艇男神賴冠傑是我國第一位划進奧運輕艇靜水競速項目好手，他在巴黎奧運分組預賽排名第，今晚8強拚4強門票。（圖／中華奧會提供）
▲台灣輕艇男神賴冠傑是我國第一位划進奧運輕艇靜水競速項目好手，他在巴黎奧運分組預賽排名第，今晚8強拚4強門票。（圖／中華奧會提供）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024巴黎奧運輕艇靜水競速項目的男子1000公尺單人划槳今（7）日展開分組預賽，台灣「輕艇男神」賴冠傑首次站上五環殿堂，最終划出4分01秒26排名分組第4，雖然未能取得分組前2名直接晉級4強，但划出今年最佳成績，今晚8點40分還有8強複賽可以繼續挑戰4強資格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
男子1000公尺單人划艇預賽共25名選手參加，每組成績最好的2名選手晉級4強，其餘選手則晉級8強。賴冠傑預賽被分在第4組、第3道，分組對手有摩爾多瓦Serghei Tarnovschi、加拿大Connor Fitzpatrick、突尼西亞Ghailene Khattali和巴西Mateus Nunes Bastos dos Santos。

賴冠傑在預賽前250公尺以55秒71暫居第3，通過500公尺後，賴冠傑落居第4，被巴西選手Santos超車，750公尺賴冠傑依舊保持第4名，最後賴冠傑以4分01秒26排名第4，將進入8強繼續挑戰晉級4強的機會。

去年杭州亞運賴冠傑在男子1000公尺單人划槳上演逆轉秀，從第5名開始急起直追，並在終點前250公尺逆勢殺出，以些微差距奪下金牌，成為中華隊史上首次在輕艇項目奪牌的選手。

今年4月賴冠傑在亞錦賽以4分11秒577優異成績，摘下男子1000公尺單人划槳銀牌，確定拿下巴黎奧運門票，在奧運每一個划槳都在為台灣輕艇運動寫下歷史新頁。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

陳念琴奪首面奧運獎牌吻擂台　「無情戰隊」續戰：沒拿金牌不甘心

陳念琴惜敗奪銅！網友嘆「輸得莫名其妙」　資深裁判揭密評分內幕

奧運現場／莊智淵證實是最後一舞！親揭未來計畫：我想做很多事情

奧運現場／彭名揚明知不能跑還是出賽　曝內心拉扯：真的好不容易

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生