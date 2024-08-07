奧運現場／輕艇男神賴冠傑處女秀！分組預賽排名第4 今晚續拚4強
2024巴黎奧運輕艇靜水競速項目的男子1000公尺單人划槳今（7）日展開分組預賽，台灣「輕艇男神」賴冠傑首次站上五環殿堂，最終划出4分01秒26排名分組第4，雖然未能取得分組前2名直接晉級4強，但划出今年最佳成績，今晚8點40分還有8強複賽可以繼續挑戰4強資格。
特派記者路皓惟/巴黎報導
男子1000公尺單人划艇預賽共25名選手參加，每組成績最好的2名選手晉級4強，其餘選手則晉級8強。賴冠傑預賽被分在第4組、第3道，分組對手有摩爾多瓦Serghei Tarnovschi、加拿大Connor Fitzpatrick、突尼西亞Ghailene Khattali和巴西Mateus Nunes Bastos dos Santos。
賴冠傑在預賽前250公尺以55秒71暫居第3，通過500公尺後，賴冠傑落居第4，被巴西選手Santos超車，750公尺賴冠傑依舊保持第4名，最後賴冠傑以4分01秒26排名第4，將進入8強繼續挑戰晉級4強的機會。
去年杭州亞運賴冠傑在男子1000公尺單人划槳上演逆轉秀，從第5名開始急起直追，並在終點前250公尺逆勢殺出，以些微差距奪下金牌，成為中華隊史上首次在輕艇項目奪牌的選手。
今年4月賴冠傑在亞錦賽以4分11秒577優異成績，摘下男子1000公尺單人划槳銀牌，確定拿下巴黎奧運門票，在奧運每一個划槳都在為台灣輕艇運動寫下歷史新頁。