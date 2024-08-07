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味全提前懲處吃虧！曾峻岳開始禁賽7場　郭天信、張政禹多等10天

▲味全龍主力中外野手郭天信，因為出入德州撲克場所，受到中職禁賽7場懲處，由於球團提前下放二軍，因此需等待升降限制結束後，才可執行禁賽。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝，2022.02.07）
▲味全龍主力中外野手郭天信，因為出入德州撲克場所，受到中職禁賽7場懲處，由於球團提前下放二軍，因此需等待升降限制結束後，才可執行禁賽。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝，2022.02.07）

記者林之越/台北報導

中華職棒今（7）日宣布，針對三名郭天信、曾峻岳、張政禹這三位球員涉足爭議場所遭到富邦、味全球團依據球團內部規定重懲，聯盟也處3名球員個別禁賽7場、罰款7萬。中職官方表示，球員需在登錄於一軍時，才能執行禁賽，由於味全龍在禁賽公告前一日，就將郭天信、張政禹下放二軍，所以需要等到升降限制的10天後，才能開始執行7場禁賽。另一方面，富邦悍將在公告發出後，才將曾峻岳下放二軍，所以即日起就可以開始計算7場禁賽。

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味全提前懲處吃虧　2主力需多等10天

根據聯盟規章第24條規定，裁決禁賽之球員，若違規事實發生於登錄一軍時，其中違反《球團隊職員違規懲罰規定》第5條且與球賽無關、及「違禁藥物檢驗作業要點及懲罰規定」者，禁賽期間不佔一軍登錄名額，惟得於二軍出賽其餘禁賽之球員，禁賽期間必須佔用一軍登錄名額，惟得於二軍出賽

富邦球團在禁賽公布後，才將曾峻岳下放二軍，原先仍登錄在一軍，所以能夠立刻執行7天禁賽懲處。然而，味全球團是在公告發布日前，就先將郭天信、張政禹下放二軍，所以需要等待10天的升降限制結束後，回歸登錄一軍，才能開始計算7場禁賽

另外，中職官方解釋，由於郭天信、張政禹以及曾峻岳3人，所違規事項和球賽本身無關，因此在執行禁賽時，無需佔據一軍名額。中職規定球隊一軍可登錄28人，上場26人。

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