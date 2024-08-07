林昀儒打敗張本智和！「賽後尷尬瞬間」被拍到：請頒可愛金牌給他

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而有觀看直播的球迷意外發現，在該場比賽結束時，張本智和跟林昀儒率先握手，接著張本智和就跟裁判握手致意，林昀儒也準備在後，沒想到裁判跟張本智和握手之後，就開始收拾東西，一時沒注意到小林同學，讓他尷尬的開始裝忙，索性拿起手上的球拍哈氣擦拭，安靜等待裁判發現他並完成握手。
這瞬間讓不少球迷笑翻表示「國民金孫真的太可愛了啦，裝忙第一的小林同學」、「真的有夠乖巧又有禮貌，安靜的等太超可愛的，值得一面金牌」、「小林同學真的好有禮貌，不吵不鬧的尷尬瞬間」、「還好還有球拍陪著他，請大會頒給他可愛金牌」、「那時候想說比完賽怎麼還在吹球拍，原來是被裁判忽略了！」
林昀儒開無雙打敗張本智和！莊智淵奧運最後一舞成傳奇
然而儘管中華桌球男團沒能打進4強，但卻也打出骨氣，林昀儒在第二點打贏張本智和的精彩表現，連日本人都直呼：「這是打開無雙模式對抗，張本智和輸給他是沒辦法的事情！」賽後張本智和也檢討自己的不足「上屆東京奧運男團我得了2分，這次我的隊友比我更可靠，我輸了，但戶上隼輔拿下第三點，這真的很棒。」
值得一提的是，這屆巴黎奧運也是桌球教父莊智淵的最後一舞，現年43歲的他，過去世界排名最高曾到第3，也拿過世錦賽男子雙打金牌，在這場台日男團大戰比賽結束之後，張本智和也跟莊智淵握手，同時彎腰鞠躬，表達對這位桌球界大前輩的敬重，這一幕也被拍下，感動不少資深球迷，連日本媒體都盛讚莊智淵是「台灣傳奇」，雖然莊智淵沒能在奧運奪下一塊獎牌，但對於桌球界的貢獻不言而喻。
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