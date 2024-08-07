奧運獎金「台灣32選手」確定領到！名單、金額整理　獎金最多是他

林昀儒打敗張本智和！「賽後尷尬瞬間」被拍到：請頒可愛金牌給他

▲奧運桌球男團8強賽，中華隊昨天以1:3不敵日本，不過第二點林昀儒對戰張本智和，由小林同學勝出，精彩賽事讓球迷叫好。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧運桌球男團8強賽，中華隊昨天以1:3不敵日本，不過第二點林昀儒對戰張本智和，由小林同學勝出，精彩賽事讓球迷叫好。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

巴黎奧運賽事進入尾聲，中華隊「桌球男團」林昀儒、高承睿跟隨桌球教父莊智淵征戰8強賽事，對上日本張本智和所帶領的男團，可惜最後以1:3敗陣！而中華隊唯一拿下的就是由林昀儒出戰對決張本智和的第二點，最後林昀儒以3:2拿下該局。然而就有觀眾看直播時發現，在比賽結束後，裁判因沒注意到小林同學要跟她握手，導致小林同學在一旁裝忙擦球拍，尷尬瞬間全被拍笑，笑翻不少球迷。

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根據桌球團體賽的規則，中華隊昨天是抽到客隊，因此林昀儒被安排在單打第二點以及第五點的位置，將會在第二點與主隊的王牌張本智和對決，在第一局師徒配莊智淵、高承睿輸掉後，林昀儒扛住壓力，雙方殺入第五局，最後林昀儒以3:2力退張本智和，拿下第二點，比賽相當精彩！

▲林昀儒（小林同學）在2024巴黎奧運「男子團體桌球」8強賽第二局對上日本的張本智和，台灣觀眾相當不習慣日本隊「慶祝贏分的方式」，賽事直播聊天室討論熱烈。（圖／AP美聯社）
▲林昀儒在巴黎奧運桌球團體戰時，第二點對上日本的張本智和，最終以3:2逆轉拿下勝利。（圖／達志影像／美聯社）
而有觀看直播的球迷意外發現，在該場比賽結束時，張本智和跟林昀儒率先握手，接著張本智和就跟裁判握手致意，林昀儒也準備在後，沒想到裁判跟張本智和握手之後，就開始收拾東西，一時沒注意到小林同學，讓他尷尬的開始裝忙，索性拿起手上的球拍哈氣擦拭，安靜等待裁判發現他並完成握手。

這瞬間讓不少球迷笑翻表示「國民金孫真的太可愛了啦，裝忙第一的小林同學」、「真的有夠乖巧又有禮貌，安靜的等太超可愛的，值得一面金牌」、「小林同學真的好有禮貌，不吵不鬧的尷尬瞬間」、「還好還有球拍陪著他，請大會頒給他可愛金牌」、「那時候想說比完賽怎麼還在吹球拍，原來是被裁判忽略了！」

▲林昀儒（小林同學）2024巴黎奧運「男子團體桌球」8強賽。（圖／AP美聯社）
▲林昀儒（小林同學）在場上沈默冷靜的個性，與張本智和的高昂激動形成強烈對比，在本場賽事也備受討論。（圖／達志影像／美聯社）
林昀儒開無雙打敗張本智和！莊智淵奧運最後一舞成傳奇

然而儘管中華桌球男團沒能打進4強，但卻也打出骨氣，昀儒在第二點打贏張本智和的精彩表現，連日本人都直呼：「這是打開無雙模式對抗，張本智和輸給他是沒辦法的事情！」賽後張本智和也檢討自己的不足「上屆東京奧運男團我得了2分，這次我的隊友比我更可靠，我輸了，但戶上隼輔拿下第三點，這真的很棒。」

值得一提的是，這屆巴黎奧運也是桌球教父莊智淵的最後一舞，現年43歲的他，過去世界排名最高曾到第3，也拿過世錦賽男子雙打金牌，在這場台日男團大戰比賽結束之後，張本智和也跟莊智淵握手，同時彎腰鞠躬，表達對這位桌球界大前輩的敬重，這一幕也被拍下，感動不少資深球迷，連日本媒體都盛讚莊智淵是「台灣傳奇」，雖然莊智淵沒能在奧運奪下一塊獎牌，但對於桌球界的貢獻不言而喻。

▲中華男團在本屆巴黎奧運桌球男子團體賽以1：3不敵日本，「桌球教父」莊智淵最後一舞落幕，他的奧運最後一場比賽對上日本高手張本智和，被對手以3：0擊敗。賽後張本智和面對這位桌壇前輩，在握手時主動彎腰敬禮，日本媒體也尊稱莊智淵為「台灣傳奇」，予以尊重。（圖／中華奧會提供）
▲「桌球教父」莊智淵奧運最後一舞落幕，最終場奧運賽事對上日本張本智和，張本智和賽後面對這位桌壇前輩，在握手時主動彎腰敬禮。（圖／中華奧會提供）

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