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高雄男鑽進好市多冰櫃嬉鬧！證據全用手機拍下　衛生局派員稽查了

▲今（7）日在網路社群上瘋傳一段，身穿綠衣的男子跑到高雄知名的好市多賣場，整個人鑽進冰櫃。（圖／翻攝黑色豪門企業）
▲今（7）日在網路社群上瘋傳一段，身穿綠衣的男子跑到高雄知名的好市多賣場，整個人鑽進冰櫃。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者潘毅／綜合報導

暑假還沒結束，又出現年輕人跑到店家惡搞，導致食品衛生出現疑慮的事件！今（7）日在網路社群上瘋傳一段，身穿綠衣的男子跑到高雄知名的好市多賣場，整個人鑽進冰櫃還不斷對在外面的同行友人比動作惡搞。對此，高雄市衛生局以及受害好市多也做出回應了。

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在8月7日這一天，網路社群上有一段長達20多秒的「大鬧好市多」影片瘋傳，只見一位身穿綠衣的男子，站在不該待人的好市多鮮奶區冰箱中，手裡還拿著手機不斷擺弄，逗笑同行友人，過了一下後才推開門離開冰箱，還順便買走一組奶茶，但影片也直接成為了證據。

▲一位身穿綠衣的男子，出現在不該有人的好市多鮮奶區冰箱中。（圖／翻攝黑色豪門企業）
▲一位身穿綠衣的男子，出現在不該有人的好市多鮮奶區冰箱中。（圖／翻攝黑色豪門企業）
影片中的舉動也惹怒了許多常去消費的會員，紛紛痛批影響他人的食安。對此，高雄市衛生局獲報後，也已經派員前往稽查，而影片中的男子可能也將面臨業者究責。

好市多則回應，該區商品在營業時間，持續有商品補貨人員進行排面的整理，期間並未發現商品異狀；同時，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，也藉此呼籲導正不理性的行為切勿模仿，並對此行為將保留法律追究權。

暑假惡搞事件層出不窮！可不可店員、守宮女大生下場最慘烈

今年暑假開始之後，各種惡搞店家的事件層出不窮，先是在6月20日有元智大學生帶著寵物守宮到壽司郎用餐，並將守宮放在店家盤子上拍照。後續壽司郎公司表示，將對該名女大生採取法律行動，追究相關民刑事責任，強調零容忍、絕不寬貸。

到了7月1日，又有國一女學生在北捷大玩逃票遊戲，還拍下證據放上抖音，台北捷運公司指出，將依法處1500元罰鍰與票價50倍違約金。

▲昨（17）日可不可新竹分店招牌更直接被拆下。（圖／網友授權使用）
▲可不可新竹分店已經因為加料事件，結束營業。（圖／網友授權使用）
到了7月14日，新竹可不可關埔分店女店員不滿客人打烊前又下單買飲料，於是在製作飲料時吐口水在手上，再徒手抓碰配料放進紙杯。

最終可不可總公司祭出嚴罰，直接與分店強制解除加盟關係，並在7月20日公布，可不可女店員的家長接受了七位數金額的賠償與懲處，全案才就此落幕。

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