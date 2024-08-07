高雄男鑽進好市多冰櫃嬉鬧！證據全用手機拍下　衛生局派員稽查了

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影片中的舉動也惹怒了許多常去消費的會員，紛紛痛批影響他人的食安。對此，高雄市衛生局獲報後，也已經派員前往稽查，而影片中的男子可能也將面臨業者究責。
好市多則回應，該區商品在營業時間，持續有商品補貨人員進行排面的整理，期間並未發現商品異狀；同時，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，也藉此呼籲導正不理性的行為切勿模仿，並對此行為將保留法律追究權。
暑假惡搞事件層出不窮！可不可店員、守宮女大生下場最慘烈
今年暑假開始之後，各種惡搞店家的事件層出不窮，先是在6月20日有元智大學生帶著寵物守宮到壽司郎用餐，並將守宮放在店家盤子上拍照。後續壽司郎公司表示，將對該名女大生採取法律行動，追究相關民刑事責任，強調零容忍、絕不寬貸。
到了7月1日，又有國一女學生在北捷大玩逃票遊戲，還拍下證據放上抖音，台北捷運公司指出，將依法處1500元罰鍰與票價50倍違約金。
到了7月14日，新竹可不可關埔分店女店員不滿客人打烊前又下單買飲料，於是在製作飲料時吐口水在手上，再徒手抓碰配料放進紙杯。
最終可不可總公司祭出嚴罰，直接與分店強制解除加盟關係，並在7月20日公布，可不可女店員的家長接受了七位數金額的賠償與懲處，全案才就此落幕。