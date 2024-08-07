網銀國際增資GASH樂點32億 深耕泛娛樂金流、拓展全球市場
網銀國際集團以遊戲本業為基石，積極發展泛娛樂版圖佈局，繼入股國內最大連鎖影城－威秀影城，垂直整合影視娛樂，今（7）日再宣布增資GASH樂點公司32億元，增資後網銀國際持股將達53.22 %，繼續發揮雙邊研發團隊綜效，擴展B2B / B2C服務與市場規模，以多元遊戲金流、票券服務、虛實整合，讓各類客戶在國內與全球市場擁有快速創新、具有競爭力的串接應用。
記者許家禎／台北報導
今年5月2日網銀國際宣布正式入股橘子集團旗下GASH樂點公司成為夥伴，取得樂點16%持股，依雙方議定之價格及會計師合理性意見書，該次股權交易價格為新台幣6.4億元。而網銀國際今日再度宣布增資樂點32億元，增資後網銀國際持股將達53.22 %。
多年來，網銀國際以扎實的研發能力與資訊安全實力，服務超過千萬會員與消費者，輔以GASH點數產品、金流服務及遍布國內外之通路與支付優勢為根基，連結泛娛樂資源，串連起線上線下娛樂生活圈，為遊戲商提供新型態推廣配套方案。同時，積極佈局全球金流，提供遊戲商具競爭力與快速便利技術的串接服務。
網銀國際營運長陳柏壽表示，秉持產業共榮共好，永續發展的企業精神，以網銀國際長期以來的成功經驗，期望為樂點的合作遊戲廠商帶來新優勢，包含擴大線上與線下通路合作增加覆蓋範圍，深耕海外拓展市場，與海外的通路合作夥伴建立合作關係，並針對不同的海外文化調整產品與策略配合當地需求。同時優化支付流程並降低營運成本，為終端消費者開拓更豐富的遊戲串接。
網銀國際集團將持續串聯以消費者及顧客需求為中心的泛娛樂服務與體驗，穩健的擴大泛娛樂生態圈佈局。