奧運體操決賽張博恆狂找聊天　唐嘉鴻揭「真實對話」太地獄！

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唐嘉鴻在男子體操單槓決賽中第一個出場，被看好能一舉奪金的他，卻發生掉槓失誤，最後以13.966分收場，後來日本選手和哥倫比亞選手出賽後，失誤的唐嘉鴻排名第3，若所有選手都順利完成動作，他恐怕沒有機會奪牌。
沒想到從第4位選手開始，也一樣發生掉槓或是落地失誤的狀況，甚至還有直接正臉著地，慘不忍睹，就連預賽第一的中國選手張博恆也在落地時失誤，最後與唐嘉鴻並列第三，獲得銅牌。
一直找聊天 他曝光對話截圖解惑了
有趣的是，在頒獎時，張博恆一直對著唐嘉鴻竊竊私語，就連拍照時也明顯靠向唐嘉鴻，不秀出自己的獎牌，反而是在唐嘉鴻身邊比個讚，不少人都好奇問，「到底在跟我們嘉鴻說什麼呢」、「他好像很喜歡唐嘉鴻」、「既然都撲街了，朋友一定要交就是了」、「直接黏著，好像小朋友好可愛」。
唐嘉鴻的學長在Threads上曝光和唐嘉鴻的對話截圖，問他們倆到底在聊什麼？只見唐嘉鴻回，「他一直叫我哥，討論上次東京奧運也是8個摔5個，這次6個。」對話內容實在「太地獄」，也可見單槓項目的難處。
唐嘉鴻在賽後接受媒體訪問時則說，當時張博恆在和他聊比賽，「主要是因為單槓是比較容易失誤的項目，所以我們就交流一下。」張博恆賽後也在微博發文，「雖然沒有獲得金牌，會傷心、會失落，但是我還是會往前看，因為人生旅途會有更好的事情發生。」
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