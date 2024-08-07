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奧運體操決賽張博恆狂找聊天　唐嘉鴻揭「真實對話」太地獄！

▲體操好手唐嘉鴻（右）與中國選手張博恆（左）並列奧運單槓銅牌，2人在頒獎典禮上的互動引起關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲體操好手唐嘉鴻（右）與中國選手張博恆（左）並列奧運單槓銅牌，2人在頒獎典禮上的互動引起關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者李欣容／台北報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽，和中國選手張博恆並列第三拿下銅牌，而頒獎時張博恆一直跟唐嘉鴻聊天，很多人好奇兩人都說了些什麼，唐嘉鴻的學長曝光和唐嘉鴻私訊截圖，替大眾解答了！

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唐嘉鴻掉槓拿銅牌　8名選手6名失誤

唐嘉鴻在男子體操單槓決賽中第一個出場，被看好能一舉奪金的他，卻發生掉槓失誤，最後以13.966分收場，後來日本選手和哥倫比亞選手出賽後，失誤的唐嘉鴻排名第3，若所有選手都順利完成動作，他恐怕沒有機會奪牌。

沒想到從第4位選手開始，也一樣發生掉槓或是落地失誤的狀況，甚至還有直接正臉著地，慘不忍睹，就連預賽第一的中國選手張博恆也在落地時失誤，最後與唐嘉鴻並列第三，獲得銅牌。

一直找聊天　他曝光對話截圖解惑了

有趣的是，在頒獎時，張博恆一直對著唐嘉鴻竊竊私語，就連拍照時也明顯靠向唐嘉鴻，不秀出自己的獎牌，反而是在唐嘉鴻身邊比個讚，不少人都好奇問，「到底在跟我們嘉鴻說什麼呢」、「他好像很喜歡唐嘉鴻」、「既然都撲街了，朋友一定要交就是了」、「直接黏著，好像小朋友好可愛」。

▲唐嘉鴻解惑頒獎時張博恆找他聊天的內容。（圖／翻攝自Threads）
▲唐嘉鴻解惑頒獎時張博恆找他聊天的內容。（圖／翻攝自Threads）
唐嘉鴻的學長在Threads上曝光和唐嘉鴻的對話截圖，問他們倆到底在聊什麼？只見唐嘉鴻回，「他一直叫我哥，討論上次東京奧運也是8個摔5個，這次6個。」對話內容實在「太地獄」，也可見單槓項目的難處。

唐嘉鴻在賽後接受媒體訪問時則說，當時張博恆在和他聊比賽，「主要是因為單槓是比較容易失誤的項目，所以我們就交流一下。」張博恆賽後也在微博發文，「雖然沒有獲得金牌，會傷心、會失落，但是我還是會往前看，因為人生旅途會有更好的事情發生。」

▲唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲唐嘉鴻（右1）在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆（右2）並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）

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