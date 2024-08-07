日本熊本縣青少年大使團訪高雄 臺日學生一起上課當同學
日本熊本縣青少年大使團由團長岩永千夏審議員帶領，於8月5日抵達臺灣展開四天交流，35名學生今(7)日來訪高雄，與楠梓國中、楠梓國小與楠梓高中3校師生一起上課當同學，感受臺灣學生上課的風貌；並相互體驗扯鈴、劍玉與手作美味鳳梨酥等特色課程，也相互交換禮物，感受臺日友好的熱情。
記者陳美嘉／高雄報導
楠梓國中、楠梓國小與楠梓高中3校學生以簡報介紹高雄市、楠梓區學校特色，也準備代表高雄與臺灣的小物做為見面禮贈送，讓熊本青少年大使們非常興奮。為了讓來自熊本的青少年大使團體驗在地生活及課程，3校也特別規劃臺日學生分組互動課程，讓國小學生共同體驗楠梓國小的尬扯鈴，大秀扯鈴技巧。
國中學生科技領域課程製作電子魔幻鏡，並安排高中生一同動手DIY臺灣美食鳳梨酥；熊本青少年大使也帶來代表日本的「劍玉」、「敲落達摩」等傳統童玩，與3校學生共同挑戰與遊戲。
高市府教育局專門委員劉靜文表示，高雄市與熊本縣、熊本市於2013年9月簽訂「三方國際交流備忘錄」後，熊本縣自2014年起遴選國小六年級至高中學生訪高，成為每年定期的青少年交流模式，也是代表性的重要活動。
楠梓國中校長高宏上表示，此次交從文化體驗走進課程學習，讓臺日學生們一起上課當同學，體驗臺灣學生上課的風貌，也透過實作學習歷程相互協助與對話，實踐教育交流的型態，從中建立情誼。
為歡迎來自熊本青少年大使團師生，楠梓國中、楠梓國小與楠梓高中3校於4月即展開交流課程規劃，結合校內特色課程讓熊本青少年大使團師生此行體驗。為了讓熊本青少年大使團賓至如歸，3校的學生更利用暑假，學習日語會話以及禮儀文化。未來若有機會，可以提供日方學生Homestay，讓國際交流成為學習與成長的一部分。