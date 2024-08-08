獨家／南珉貞太挑食！台灣必吃美食嚇壞她　愛上蚵嗲以為是烏龜肉

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南珉貞對味道比較敏感，她坦言，「滿多韓國人都對味道敏感，聞到不喜歡的味道就不太敢吃。」南珉貞透露，她聞到蠔油的味道就會害怕，由於台灣大部分食物都用蠔油料理，讓她實在無法接受，「滷肉飯也有那種味道，有醬油和肉的味道，所以也不敢吃滷肉飯。」南珉貞強調，雖然她不喜歡吃青菜，但比起要吃有蠔油味道的食物，她會選擇吃青菜，由此可見她有多討厭蠔油。
記者追問那外國人最無法接受的臭豆腐、皮蛋呢？南珉貞立刻回答，臭豆腐加泡菜反倒還可以接受，她笑說：「多虧臭豆腐的福，還讓我多吃了幾片泡菜。」被問到台灣泡菜和韓國泡菜哪個比較能接受，南珉貞頓時陷入天人交戰，露出苦惱的表情，思索了一下才緩緩開口：「我不吃生的泡菜，只吃熟的。」比如說在烤肉上的烤泡菜或是泡菜炒飯。
南珉貞不怕天氣熱 拍影片是為了適應台灣食物
南珉貞來到台灣後，覺得變熱還沒有很久，前陣子有「戀戀夏日」活動，她和富邦悍將的隊友們一起邊應援邊玩水，「在比賽前雖然覺得非常非常熱，但因為剛好有玩水，覺得好很多。」到目前南珉貞還沒有真的感覺到非常炎熱，比起台灣天氣，她似乎更不適應食物，也因此現在拍攝YouTube影片都是在搜集台灣美食，對她來說也是個適應的過程。
南珉貞愛上炸蚵嗲 差點誤會是烏龜肉
談起目前在台灣最喜歡的食物，南珉貞回憶，先前到鄉下拍攝，有炸蚵嗲、炸杏包菇，雖然她完全不吃菇類，但還是決定試試看，當時第一次吃到，覺得比想像中還要好吃，南珉貞可愛的形容：「覺得蚵嗲長得很像烏龜，很像是吃烏龜的肉，但吃下去之後是真的蚵仔，是比起想像中還要可以接受的味道。」
南珉貞小檔案
本名：南珉貞（남민정）
綽號：啦啦隊朴敏英
生日：1997年9月8日
年紀：26歲
身高：166公分
體重：約50公斤
感情：單身
棒球啦啦隊經歷：三星獅啦啦隊（2020－2022）、富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」（2024～）