陳怡叡死會了？和1400億小開「滑進南港豪宅」　待到凌晨都沒出門

獨家／南珉貞太挑食！台灣必吃美食嚇壞她　愛上蚵嗲以為是烏龜肉

▲韓籍啦啦隊員南珉貞透露無法接受身為「台灣必吃美食」之一的滷肉飯，目前最愛的美食竟然是蚵嗲，還差點把蚵嗲誤認成烏龜肉。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲韓籍啦啦隊員南珉貞透露無法接受身為「台灣必吃美食」之一的滷肉飯，目前最愛的美食竟然是蚵嗲，還差點把蚵嗲誤認成烏龜肉。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

26歲的韓籍啦啦隊員南珉貞2024年3月抵台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，在此之前，她在韓國已經有過排球、籃球、棒球的8年啦啦隊經驗，擁有氣質外型的她被封為「棒球場朴敏英」。挑食的南珉貞不時會在YouTube頻道紀錄自己挑戰台灣美食的影片，南珉貞先前接受《Nownews今日新聞》專訪，透露無法接受身為「台灣必吃美食」之一的滷肉飯，目前最愛的美食竟然是蚵嗲，還差點把蚵嗲誤認成烏龜肉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊員南珉貞擁有氣質外型，被封為「棒球場朴敏英」。（圖／記者吳翊緁攝影）
南珉貞不愛滷肉飯　反倒能接受臭豆腐

南珉貞對味道比較敏感，她坦言，「滿多韓國人都對味道敏感，聞到不喜歡的味道就不太敢吃。」南珉貞透露，她聞到蠔油的味道就會害怕，由於台灣大部分食物都用蠔油料理，讓她實在無法接受，「滷肉飯也有那種味道，有醬油和肉的味道，所以也不敢吃滷肉飯。」南珉貞強調，雖然她不喜歡吃青菜，但比起要吃有蠔油味道的食物，她會選擇吃青菜，由此可見她有多討厭蠔油。

記者追問那外國人最無法接受的臭豆腐、皮蛋呢？南珉貞立刻回答，臭豆腐加泡菜反倒還可以接受，她笑說：「多虧臭豆腐的福，還讓我多吃了幾片泡菜。」被問到台灣泡菜和韓國泡菜哪個比較能接受，南珉貞頓時陷入天人交戰，露出苦惱的表情，思索了一下才緩緩開口：「我不吃生的泡菜，只吃熟的。」比如說在烤肉上的烤泡菜或是泡菜炒飯。

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲南珉貞對味道比較敏感，聞到蠔油的味道就會害怕。（圖／記者吳翊緁攝影）
南珉貞不怕天氣熱　拍影片是為了適應台灣食物

南珉貞來到台灣後，覺得變熱還沒有很久，前陣子有「戀戀夏日」活動，她和富邦悍將的隊友們一起邊應援邊玩水，「在比賽前雖然覺得非常非常熱，但因為剛好有玩水，覺得好很多。」到目前南珉貞還沒有真的感覺到非常炎熱，比起台灣天氣，她似乎更不適應食物，也因此現在拍攝YouTube影片都是在搜集台灣美食，對她來說也是個適應的過程。

南珉貞愛上炸蚵嗲　差點誤會是烏龜肉

談起目前在台灣最喜歡的食物，南珉貞回憶，先前到鄉下拍攝，有炸蚵嗲、炸杏包菇，雖然她完全不吃菇類，但還是決定試試看，當時第一次吃到，覺得比想像中還要好吃，南珉貞可愛的形容：「覺得蚵嗲長得很像烏龜，很像是吃烏龜的肉，但吃下去之後是真的蚵仔，是比起想像中還要可以接受的味道。」

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲比起台灣天氣，南珉貞似乎更不適應食物。（圖／記者吳翊緁攝影）
南珉貞小檔案
本名：南珉貞（남민정）
綽號：啦啦隊朴敏英
生日：1997年9月8日
年紀：26歲
身高：166公分
體重：約50公斤
感情：單身
棒球啦啦隊經歷：三星獅啦啦隊（2020－2022）、富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」（2024～）

獨家／南珉貞宣布離婚後吐心聲！認了「期待愛情」：當然考慮台男

獨家／李晧禎缺席明星賽！首吐來台心聲　認1紓壓方式解決壞情緒

獨家／韓啦啦隊員齊聚明星賽獨缺她！李晧禎吐心情：會再繼續努力

獨家／Mingo為了寵粉！定居高雄原因太暖　和安芝儇私下日常曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選