直播電商助力台灣優質品牌 攜手陳允寶泉創造銷售佳績

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分析成功之道，其一是，團隊投入大量時間在全球精挑細選優質新奇產品，並堅持親身體驗後才向消費者推薦。其二，將粉絲視為親友、親自回覆大多數訊息的深度客戶服務。獨特經營模式不僅吸引消費者，更引起國際品牌的注意。今年六月時，「VANNISE｜溫倪詩」在美國進行的精品品牌封館直播，創下首週最高、同時在線觀看人數突破萬人紀錄，累積超過3250萬元的總銷售額，展現驚人帶貨實力。
「VANNISE｜溫倪詩」的視野並不侷限於國際品牌，團隊深信台灣本土品牌同樣擁有與國際品牌匹敵的競爭力，值得被更多消費者看見，因此也積極挖掘與推廣台灣優質品牌，希望運用在直播電商領域累積的豐富經驗與技術，協助更多台灣品牌開拓市場。
這一策略在與台中百年餅鋪「陳允寶泉」的合作中，獲得最亮眼佳績。「VANNISE｜溫倪詩」是於去年，首度通過「就醬播平台」與「陳允寶泉」展開第一次合作。在第二次合作時，「VANNISE｜溫倪詩」深入分析客群對「陳允寶泉」的品牌認知、信賴度和消費偏好，為專場直播量身打造一款獨家限定禮盒，匯集小月餅、蛋黃酥、御丹波等熱門商品，不僅豐富了原有的產品組合，還提供了更具競爭力的團購價格，創造出銷量增長1000%的驚人佳績。
「VANNISE｜溫倪詩」表示，現今的直播電商，集實體通路的溫度與電商通路廣度於一身，是未來行銷趨勢，勢必蓬勃發展。因此品牌若想提升銷量與能見度，就必須緊跟這股新興購物趨勢。溫倪詩將持續在這個領域深耕，透過優質選品與深度品牌合作全力為優質本土商品應援，在滿足消費者需求的同時，也與品牌攜手共創雙贏，為台灣電商市場帶來更多創新與機遇。」