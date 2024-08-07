挑戰冒犯君主法遇挫 泰國憲法法院宣判「第一大黨」前進黨須解散
泰國前進黨（Move Forward）去年以修改冒犯君主罪為訴求深得民心，成功在國會大選取得最多席次，然而時任前進黨黨魁的皮塔（Pita Limjaroenrat）在挑戰競選總理屢遭阻撓，選舉委員會更進一步要求憲法法庭解散前進黨，而泰國憲法法庭今（7）也作出裁決，指出前進黨承諾改革俗稱冒犯君主罪的刑法第112條，相當於企圖推翻君主立憲制，為此下令前進黨必須解散。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰國第一大黨前進黨去年拿下1400多萬票，卻面臨泰國選舉委員會多次干預前進黨的發展，今年3月更向憲法法庭提出申訴案，要求解散前進黨，並禁止前進黨的高層參政或是成立新政黨。
憲法法院週三也正式宣布裁決，指出前進黨在去年選舉期間以「利用修改《刑法》第112條侮辱王室罪的政策來競選」，被認為是顛覆王室、企圖推翻君主立憲制，因此以9比0的投票結果決定解散前進黨，同時取消前進黨11名前任及現任高層的選舉資格10年。
其中除了前進黨執行管理委員會成員外，前黨魁、前總理候選人皮塔也被禁止從政10年。皮塔先前透露，若前進黨真的解散，決策層將重新組織新的政黨，也不排除黨員加入其他小黨。
泰國憲法法庭今年1月已經先行做出相關判決，以相同理由稱該黨違反泰國憲法第49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」，下令禁止前進黨再以任何方式表達修改冒犯君王罪的相關主張。