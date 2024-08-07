泰國前進黨遭下令解散！前黨魁皮塔被禁參政10年　支持者湧入鼓勵

我是廣告 請繼續往下閱讀
43歲的前進黨領袖皮塔因為承諾改革，吸引了大批對軍隊支持的政權感到厭倦的諸多年輕選民支持，但在前進黨取得國會最多席次後，有意挑戰成為總理的皮塔卻仍被泰國參議院保守勢力阻擋，其政治生涯在這次判決也遭到動搖。
判決結果公布前，皮塔曾表示泰國過去20年裡已經有33個政黨被解散，其中包括了4個民選產生的主要政黨，他提醒民眾不要把「泰國精英解散政黨」的行為政治化，也不該接受法院遭政治化，變成摧毀政黨的武器，「問題不在我們被解散後會做什麼，這個問題已經解決了，我們的信念將持續下去，該關注的是這個把司法機構和獨立機構武器化的模式。」
今天的判決公布後，有大批支持者在法庭外對這名年輕、力促改革的政治領袖鼓勵打氣，還有不少擔心皮塔將消失在政壇的選民眼眶泛紅，在社群平台上也有許多網友湧入皮塔和前進黨的臉書粉絲專頁與IG留言鼓勵，表示無論如何都還是會支持他們。
前進黨對此也發表聲明，表示奉憲法法庭之命將進行解散，接下來未來前進黨會走向「新的旅程」。外界預期未來該黨的主要決策者們將組織一個新的政黨，或是不排除加入其他小黨。
皮塔則上傳一張最後一次踏入國會的照片，表示自己將會把這一刻好好珍藏在回憶當中，許多支持者也在下方留言稱「謝謝你一直堅持最後一秒，謝謝你永不放棄、永不失去夢想，你盡力了」、「謝謝你們努力為所有市民服務，所有人都會永遠支持著你們」、「會一直支持你，等你回來！」