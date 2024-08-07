VMA入圍名單曝光「泰勒絲入圍10項領跑」！巨星馬龍9項緊追在後
▲MTV音樂錄影帶大獎（VMA）入圍名單揭曉，泰勒絲入圍10項最多，馬龍入圍9項緊追在後。（圖／泰勒絲IG）
記者
朱祖儀／綜合報導
2024-08-07 20:30:15
西洋音樂盛事2024年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award，簡稱VMA）入圍名單揭曉，本屆再次由天后泰勒絲（Taylor Swift）以10項入圍領跑，另外巨星馬龍也以9項提名居次；而今年有發專輯的天后亞莉安娜、饒舌之神阿姆，以及即將在本月發行新專輯，並在近期以〈Please Please Please〉和〈Espresso〉席捲全球排行的莎賓娜卡本特等3人，也皆獲得6項入圍位居第三！
2024年MTV音樂錄影帶大獎在台灣時間昨（6）日晚上揭曉入圍名單，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）入圍包含最大獎「年度最佳音樂錄影帶」、「年度藝人」、「年度歌曲」、「最佳組合音樂錄影帶 」等共10項，成為本屆入圍大贏家；與泰勒絲合作一曲 〈Fortnight〉的串流霸主巨星馬龍（Post Malone）也獲9項提名緊追在後。 值得關注的是，去年泰勒絲以〈Anti-Hero〉四度拿下「年度最佳音樂錄影帶」，持續保持拿下最多次該項獎項的紀錄，如果今年再下一城，她有望連續三屆獲獎並第五度抱回獎項，打破自己寫下的紀錄。 ▲巨星馬龍曾與泰勒絲合作一曲 〈Fortnight〉，這次共入圍9項。（圖／環球音樂提供）
另外，本屆也有29位首次入圍VMA的歌手，包含擔任泰勒絲「The Eras Tour」巡演開場嘉賓的「透明系少女」葛蕾西（Gracie Abrams）、近期以〈HOT TO GO!〉、〈Good Luck, Babe!〉兩首歌登上全球排行的 Chappell Roan、以及鄉村天王摩根沃倫（Morgan Wallen）等。2024年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮預計將在台灣時間9月11日上午於紐約州的瑞銀體育館（UBS Arena）舉行。