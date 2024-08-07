奧運麟洋配連霸奪金！高雄麵店喊「麟洋卡賀」漲價 挨轟後解釋了
台灣的羽球黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟，在巴黎奧運順利奪下本屆首面金牌，締造了史無前例的二連霸紀錄。消息也讓全台灣振奮不已，各大商家也紛紛趁此機會祭出優惠，不過在高雄有麵店業者用諧音「麟洋卡賀」慶祝，但卻是順勢公告漲價，完整內容也引爆民眾反彈，店家老闆也在今（7）日晚間作出回應了。
記者潘毅／綜合報導
高雄楠梓在地60年的麵店「阿邊麵食」，昨天在粉專上興奮發文，「奧運拿金牌，麟洋卡賀！」隨後附上親手畫的「麟洋配」奪牌畫像，但隨後宣布的卻不是優惠活動，而是將在8月15日後漲價的消息，「上游原物料漲，沒轍了，阿邊麵食要漲價了，你娘。卡賀！」
貼文曝光後，也立刻被轉往楠梓當地社團，引發兩極評價，一派民眾痛批「愛蹭卻蹭過頭，還把金牌組合的名字拿去套在卡賀前面，很沒禮貌」、「人家蹭麟洋奪牌都是優惠，您是宣布漲價，真是無言」。但也有一些人出面幫忙緩頰，表示老闆本人是個幽默的人，應該只是開玩笑沒帶有惡意。
針對本次風波，老闆也在今（7）日晚間發出最新聲明，「針對『卡賀』兩個字的解讀，大家各自認知不同，我個人解讀台語是更好的意思，但我不知道其他解讀為何？各有其見解。」
老闆也坦言，台灣奧運拿金牌，都是台灣人的驕傲，「小店反向宣傳小插曲，可當笑話看看帶過，但對於有些無法認同者，彼此也同理心相待，謝謝各位指教。佔用到資源，銘心感謝。」