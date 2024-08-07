拳擊女將林郁婷迎4強賽　學長盛讚「不懼風波」：她知道該做什麼

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏龍源表示，鶯歌商工陪伴林郁婷度過高中3年重要的培訓階段，身為校長的他，會給林郁婷最大的支持與溫暖鼓勵，而對於她之前身陷的性別風波則是非常心疼，覺得這樣一名具有專業，而且認真、有禮貌的孩子不該被這樣對待，幾乎可以說是霸凌，還是希望賽事可以回歸專業的角度評判輸贏，相信林郁婷可以打好每場比賽，外界的紛擾就也不會影響她在這方面的專業實力，期待明天凌晨可以看到她在賽場優秀的表現。
另一方面，身為林郁婷就讀鶯歌國中的學長、雙方一起就讀文化大學，目前再回鶯歌高級工商職業學校擔任拳擊教練的洪智挺表示，拳擊這項運動，林郁婷大概只比他晚練2個多月到3個多月，而且當時兩人就學期間，會來訓練的拳擊選手本就不多，女生更是少數，所以男生與女生對練是很正常的事，有時難免受傷，印象深刻的是有次林郁婷在訓練期間被打到流鼻血，「她可以在擦完鼻血後還繼續對練，這個精神與態度很值得大家學習。」
洪智挺表示，最初還跟林郁婷不太熟悉的時候，彼此之間很有距離感，不過一起練習拳擊久了，就也逐漸打開心扉，兩人就讀文化大學的時候，曾經一起去到北京體育大學交換半年，一起生活、訓練、吃飯，在此期間很有話題，而且林郁婷私下最喜歡玩的遊戲就是Pokémon GO。
洪智挺表示，林郁婷經歷這些風波，也讓他能明顯感到林郁婷的冷靜與韌性，因為她就是不管外界怎麼議論，還是會把重心放在拳擊比賽的擂台，並且關掉所有的社群平台，避免受到外來訊息的打擾，也不因此退縮自我，「我覺得這就是一個頂尖運動員非常好的心態，因為她知道自己要做什麼，所以她會專注去做這件事情。」最後，洪智挺也說，希望大家明天凌晨一起幫她加油，期待林郁婷再創佳績。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。