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拳擊女將林郁婷迎4強賽　學長盛讚「不懼風波」：她知道該做什麼

▲拳擊女將林郁婷在巴黎奧運挺進4強，明天凌晨3時30分迎來女子57公斤級拳擊項目比賽，爭取進入冠亞軍決賽的門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳擊女將林郁婷在巴黎奧運挺進4強，明天凌晨3時30分迎來女子57公斤級拳擊項目比賽，爭取進入冠亞軍決賽的門票。（圖／美聯社／達志影像）

記者林則澄／台北報導

台灣拳擊女將林郁婷無懼性別爭議過關斬將，台灣時間明（8）日凌晨3時30分登上巴黎奧運女子57公斤級拳擊擂台，爭取冠亞軍決賽的門票。林郁婷的母校，鶯歌高級工商職業學校校長顏龍源今（7）日接受《NOWnews今日新聞》記者訪問，坦言林郁婷是名具有專業能力，而且認真、有禮貌的孩子，很心疼她遭受的風波。林郁婷的鶯歌國中學長洪智挺則說，林郁婷是「知道自己要做什麼」的人，所以不會因為爭議退縮自我，「我覺得這就是一個頂尖運動員非常好的心態。」

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台灣拳擊女將林郁婷、阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif）身陷巴黎奧運性別爭議，起因源於IBA（國際拳擊總會）緊咬她在過往一項未過的檢測結果，即便國際奧會（IOC）認證林郁婷符合奧運相關規定，不料後來英國作家JK羅琳對此火上澆油，跟著國際拳總聲討當事人，不過林郁婷依舊不懼外界紛擾，一路過關斬將進入女子57公斤級拳擊項目4強，明日凌晨3時30分對決土耳其選手Esra Yıldız，爭取進入冠亞軍決賽的門票。

顏龍源表示，鶯歌商工陪伴林郁婷度過高中3年重要的培訓階段，身為校長的他，會給林郁婷最大的支持與溫暖鼓勵，而對於她之前身陷的性別風波則是非常心疼，覺得這樣一名具有專業，而且認真、有禮貌的孩子不該被這樣對待，幾乎可以說是霸凌，還是希望賽事可以回歸專業的角度評判輸贏，相信林郁婷可以打好每場比賽，外界的紛擾就也不會影響她在這方面的專業實力，期待明天凌晨可以看到她在賽場優秀的表現。

另一方面，身為林郁婷就讀鶯歌國中的學長、雙方一起就讀文化大學，目前再回鶯歌高級工商職業學校擔任拳擊教練的洪智挺表示，拳擊這項運動，林郁婷大概只比他晚練2個多月到3個多月，而且當時兩人就學期間，會來訓練的拳擊選手本就不多，女生更是少數，所以男生與女生對練是很正常的事，有時難免受傷，印象深刻的是有次林郁婷在訓練期間被打到流鼻血，「她可以在擦完鼻血後還繼續對練，這個精神與態度很值得大家學習。」

洪智挺表示，最初還跟林郁婷不太熟悉的時候，彼此之間很有距離感，不過一起練習拳擊久了，就也逐漸打開心扉，兩人就讀文化大學的時候，曾經一起去到北京體育大學交換半年，一起生活、訓練、吃飯，在此期間很有話題，而且林郁婷私下最喜歡玩的遊戲就是Pokémon GO。

▲林郁婷的學長、新北市立鶯歌高級工商職業學校拳擊隊教練表示，林郁婷不會因為風波退縮自我，「她是知道自己要做什麼的人。」（圖／記者林則澄攝，2024.08.07）
▲林郁婷的學長、新北市立鶯歌高級工商職業學校拳擊隊教練表示，林郁婷不會因為風波退縮自我，「她是知道自己要做什麼的人。」（圖／記者林則澄攝，2024.08.07）
洪智挺表示，林郁婷經歷這些風波，也讓他能明顯感到林郁婷的冷靜與韌性，因為她就是不管外界怎麼議論，還是會把重心放在拳擊比賽的擂台，並且關掉所有的社群平台，避免受到外來訊息的打擾，也不因此退縮自我，「我覺得這就是一個頂尖運動員非常好的心態，因為她知道自己要做什麼，所以她會專注去做這件事情。」最後，洪智挺也說，希望大家明天凌晨一起幫她加油，期待林郁婷再創佳績。

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