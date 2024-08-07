淘寶「全球大服飾99包郵」要搶市？官方一次說明白：不做低價競爭

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淘寶今(7)日針對引起各界熱議的「全球大服飾包郵計畫」進行說明。淘寶指出，「包郵」向來很能打中台灣消費者，根據記者觀察，淘寶跨境包郵服務從2020年就已推出，去年雙11期間升級為「淘寶PLUS」，當時包郵門檻要到249元人民幣，直到今年618檔期再降一波，調整至99人民幣，這次全球大服飾包郵則延續99元的包郵門檻，但同樣只限「淘寶PLUS」專區內才可享滿額包郵。
🟡對於商家，可以更加了解不同地區的消費者喜好
據了解，淘寶海外市場已經有超過1億用戶在購買服飾，而之前「淘寶PLUS」專區內本來就有「服飾」類別，這次的全球大服飾和之前到底有什麼不同？劉慧娟解釋，這次是「貨盤打通」，以往商家並不會知道賣出的商品是出貨到哪些地區，現在商家可以知道出貨的地區，能更加了解該地區喜好，如果商家把眼光放遠，一但銷量達到一定規模，商家甚至可以在該地區自架網站成立自有品牌。
🟡對消費者，提高商品選擇性
對於台灣消費者的好處在哪裡？首先，因平台增加利多，讓商家更願意加入海外市場，最明顯的就是品項數暴增，根據業者推估首波就有新增1000萬服飾類品項加入「淘寶PLUS」專區，除了不用合單，跨境貨品的禁限售規範與運輸管制，也都更能符合臺灣規定。
🟡對平台，增加新用戶加入
這次全球大服飾計畫，雖然在包郵門檻金額並沒特別變動，維持從618開始的99元人民幣，但增加平台原本就相當熱賣的服飾品類，活動開始不到一週，業者低調透露，新用戶人數確實有感比618還要多。
這次的變動是否會衝擊台灣本土電商平台，劉慧娟回應，在台灣目前都將重心放在優化消費者購買的體驗上，淘寶不做低價競爭的價格戰，同時運費上則只會在「Plus」專區內的商品才能有99元人民幣包郵。和本地電商不會是互相競爭的關係，反而是提供給用戶更多的選擇。提升台灣整體電商滲透率。
🟡觀察台灣用戶「低價」不是唯一考量
劉慧娟提到，跨境電商和消費者履約鏈路整體環節多且雜，要提高本地消費體驗，還是要靠在地夥伴合作。且台灣電商市場成熟，單純提供低價商品並不能保證成功，觀察台灣消費者其實更在乎平台能否提供貼近本地需求，除了價格、運費外，物流時效、支付便利性、本地化客服、退貨便利等等，都是台灣消費者很關注的服務環節。
🟡最大衝擊，直接搬運淘寶文案賣家
而這次會受到最大衝擊的應該是直接搬運淘寶照片、文案的賣家，因為只要消費者稍微在兩個平台搜尋一下就能進行比價，在淘寶購物流程全面簡化之下，有價格優勢的自然容易吸引民眾下單。此外，劉慧娟提到，確實台灣有本土平台是直接向淘寶批貨，但優質店家或經過審慎挑貨、重新拍攝上架，文案、客服也都會本土化，應該不太會受到影響。
🟡連關稅都想包的話，請選「尊榮」服務
官方提早透露8/20~8/23 會在台灣舉行實體活動，會有巡迴試衣間推出。同時也提醒用戶，淘寶上的價格或許便宜，購物體驗也很順暢，但台灣有跨境購物的限制，跨境購物的免稅規定兩個主要限制：每人每半年最多可以進口6次，每次的完稅價格不得超過新台幣2000元，超過的話，以服飾來說需要課10~12％，但如果覺得還要另外繳交稅金很麻煩，則可以直接使用「尊榮」服務，就會連同税金一起包在內。