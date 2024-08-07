中職陷入德州撲克風波！王建民談旅美經驗：可去合法賭場但禁運彩
中職近期陷入德州撲克風波，最先爆出的味全龍隊曾傳昇，因為出入非法賭場，遭到賭博罪起訴，如今已被味全球團解除合約。另一方面，味全的郭天信、張政禹和富邦悍將的曾峻岳，則是遭到球團、聯盟方面處以禁賽和罰款的處分。中信兄弟投手教練王建民在今（7）日賽前受訪，分享自身旅美的經驗，指出大聯盟球員只要不去非法賭場，或是買運彩就好，沒有其他太嚴格的規定。
記者吳政紘/台北報導
大聯盟規定較彈性 運彩、非法賭場是底線
中職在今（7）日宣布，除了已經遭到解除合約的曾傳昇外，針對三位涉足爭議場所的球員，包含味全龍的郭天信、張政禹，還有富邦悍將的曾峻岳，都各處禁賽7場、罰款7萬。兄弟總教練平野惠一表示，因為知道中職以前有假球事件，球隊一直以來都有叮嚀球員，而且不只在德州撲克的部分。
王建民旅美生涯長達數十年，其中在大聯盟有9年出賽經歷，談到過去在美國關於賭博的規定，王建民表示：「在美國有正常的賭場，不是跟運動有關，只要是合法的就好，但是買運彩就不行。」並指出，其實大多數選手在沒有比賽的時間，都會選擇待在家裡。
另一方面，王建民也透露：「其實大聯盟球隊春訓或開季前，球隊都會開設課程，教導球員如何保護自己，例如球員去舞廳或酒吧，酒離開視線就不要再喝，怕被下藥。」