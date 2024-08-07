實況女神貝利莓「晉升人妻」！曬出婚戒超幸福 老公約會君首亮相
超人氣實況女神貝莉莓在去年年底接受未婚夫求婚後，今（7）日宣布與男友「約會君」於基隆完成結婚登記，正式邁入人妻行列。她更在社群平台曬出結婚證書以及婚戒照片，並寫下「工本費130塊，登記簡單辦」，吸引無數實況圈粉絲與好友們的熱烈祝福。
記者潘毅／綜合報導
貝莉莓自2014年以清涼火辣的Cosplayer形象出道，迅速累積人氣。2016年她加入魔競娛樂成為全職實況主，並憑藉精湛的遊戲技巧和幽默風格，贏得大批粉絲支持。2019年她也跳出創立了「莓作室娛樂工作室」，組建自己的團隊，並於2021年推出同名虛擬形象，進入嶄新Vtuber領域，虛擬形象也廣受好評。
2022年底，貝莉莓在直播中透露透過好友YouTuber恩熙俊的介紹，與「約會君」穩定交往，並於2023年底接受求婚。這次的結婚消息對於她的粉絲來說並不意外，而她也透露婚禮將於明年舉行。
不過近期貝莉莓的開實況的頻率大幅減少，引起粉絲討論與關心。對此，貝莉莓Threads日前上坦言：「我覺得我已經不好笑了，已經不是那個能夠帶給大家歡樂的女生」，自己已經不再是過去那個單純愛打遊戲的女生，現階段只想做自己該做的事情。
沒想到今（7）日貝莉莓就在IG上發布與「約會君」登記結婚的喜訊，表示「完成！工本費130塊」，並強調登記簡單但「明年成發」。首次在貝莉莓社群上曝光的「約會君」，整整高出她一整顆頭，最萌身高差也引起熱議，許多粉絲留言祝福：「恭喜小莓！變成人妻了」、「不管有沒有繼續實況，未來都要幸福！」