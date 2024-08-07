奧運現場／台灣桌球女團8強對戰魔王中國 鄭怡靜再遭直落三丟2點
2024巴黎奧運桌球團體賽，中華男團昨日止步8強，中華女團成為最後希望，今（7）日8強碰上的對手是強大的中國女團，第一點雙打陳思羽、簡彤娟遭直落三先丟一點，第二點女單由桌球一姊鄭怡靜擔綱，對決中國世界第一孫穎莎，鄭怡靜未能挽回頹勢，再遭0：3直落三敗陣，中華女團連丟兩點陷入背水一戰。
特派記者路皓惟/巴黎報導
桌球團體賽一共打5點，第1點為雙打比賽，接下來4點為單打比賽，每場比賽都採5局3勝制。中華女團本屆位居第7種子，女團第一點雙打由陳思羽、簡彤娟一起搭檔，鄭怡靜排在第二點女單，陳思羽則是排在第三點。
第一點雙打由資深學姊陳思羽搭配22歲小將簡彤娟，面對剛摘下本屆女單金牌的陳夢，以及王曼昱的中國組合，陳思羽、簡彤娟開賽積極搶攻，取得3：1優勢開局，但最終以6：11先讓出首局，第2局台灣組合再以4：11失利，第3局陳思羽和簡彤娟開局取得領先，但未能維持到最後，以7：11敗陣，遭中國組合直落三丟掉第一點。
第二點女單由鄭怡靜出戰中國好手孫穎莎，首局雙方你來我往戰況激烈，可惜鄭怡靜以9：11讓出，第二局孫穎莎持續加壓，一波6：0攻勢，最多領先達到9分，讓該局失去懸念，以11：2大幅分差擊退鄭怡靜，第三局鄭怡靜已經無退路，雖然取得8：5領先，但可惜連丟6分，最終以8：11再遭中國直落三。