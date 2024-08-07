高雄舞獅跨海前進日本 高史博「獅子舞特展」移師日本冰見市博
高史博帶著臺灣傳統舞獅文化移師日本冰見市立博物館，展出《跨海的獅子舞─高雄的舞獅文化交流展》（海を渡る獅子舞ー高雄の「舞獅」文化交流展），展期自即日起至9月1日。
記者黃文德／高雄報導
高史博與冰見市博物館自2020年簽定博物館友好協定後，開啟多項文化交流，包含此次跨海特展。交流展開幕式當日同時也是日本北陸地區年度盛事「冰見祭」，冰見市市長林正之表示，這是首次在冰見市舉辦以高雄「舞獅」為題的交流展，透過這檔交流展，看見冰見與高雄彼此的共通點和相異處，期望能更加增進彼此的文化理解，祝願兩個城市之間的友誼更加深厚。
特別為本展遠赴冰見的高史博館長李文環提到，去年在高雄迎接「冰見獅子」，讓觀眾得以認識獨特的日本獅子舞文化。今年延續雙方交流情誼，克服許多困難，臺灣舞獅跨越海洋與國界，讓冰見市民能近距離感受臺灣歷史文化魅力，更期望以此為開端，未來與日本更多地區進行文化交流。
展覽分為「舞獅文化在台灣」、「台灣獅百百種」、「日台舞獅比一比」三大區，入口處以當今主流的醒獅迎接觀眾，展現威風凜凜的獅王霸氣。高史博特地展出館藏，由人稱「獅王」黃俊然製作的「紙糊彩繪獅頭」，以及特別借出小港龍湖廟「港仔墘獅陣」青頭獅、鹿港「獅公館工坊」製作的臺灣獅、客家獅及紅頭獅等不同用途的獅頭與樂器、道具等實體文物，展開視覺的饗宴。為推廣高雄舞獅文化底蘊，展覽中亦呈現全臺知名的內門宋江獅陣、享譽國際的獅王爭霸賽「高雄戲獅甲」與2023「獅王冠軍」基隆長興呂師父龍獅戰鼓團錦旗。