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巴黎奧運拳擊陳念琴替台灣奪銅牌　新竹市府加碼獎金50萬

▲巴黎奧運拳擊陳念琴奪銅牌。（圖／竹市府提供）
▲巴黎奧運拳擊陳念琴奪銅牌。（圖／竹市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2024年巴黎奧運拳擊項目於台灣時間今(7)日產生女子66公斤級銅牌得主，由新竹市代表我國出賽的陳念琴勇奪本屆巴黎奧運銅牌。新竹市府表示，將加碼選手奧運獎勵金至50萬元，教練獎勵金至25萬元，以慶祝竹市拳擊項目首面銅牌

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新竹市代理市長邱臣遠表示，此面銅牌為念琴拳擊生涯在奧運會場上的最佳成績，也是竹市在奧運場上的第一面拳擊獎牌，是新竹之光，更是竹市驕傲。為祝賀念琴勇奪巴黎奧運拳擊銅牌，竹市將於明日起推出各項優惠活動，歡迎市民朋友共襄盛舉，一同慶祝念琴選手在奧運場上優秀的表現。

邱臣遠表示，陳念琴是一名出色的拳擊運動選手，除了賽場上自信奮戰不懈之外，在人生面臨健康問題的挑戰時，更是積極面對，以勇於挑戰的精神突破難關，展現了優秀運動員堅強柔韌的心理素質，為恭賀她榮獲奧運銅牌以及感謝柯文明教練的辛勞，市府將加碼選手奧運獎勵金至50萬元，教練獎勵金至25萬元，以慶祝竹市拳擊項目首面銅牌，並邀請念琴與文明教練一起到市府喝爆珍奶，共同慶祝這難得的榮耀。

教育處長林立生表示，為了讓新竹市民共享榮耀時刻，竹市府於大廳設有陳念琴奧運期間限定打卡陳設（展設至8月11日），市民朋友只要於8月8日至9日9時30分至11時，到市府大廳與陳念琴、教練柯文明立牌拍照，並於新竹市政府臉書( https://reurl.cc/ey9odx )、教育處臉書( https://reurl.cc/YqWo8n )打卡、分享或Tag一位好友留言祝賀陳念琴，就能在現場立即獲得「拍立得」照片一張，數量有限。

此外，8月8日當天市府將加碼贈送前20名到場拍攝紀念照的民眾竹光國民運動中心游泳池或體適能中心擇一體驗券，歡迎市民朋友一同參與新竹拳擊運動史嶄新的一刻。

教育處表示，為歡慶此次榮耀時刻，新竹市立動物園8月8日至16日開放免費入園；玻璃工藝館8月8日至18日不僅免費入館，1樓藝品行銷區及2樓文創商品區玻璃藝品全面9折（不含diy活動）；青草湖水域遊憩中心8月8日至14日止，民眾只要於活動期間到現場打卡留言「新竹驕傲陳念琴，我挺你」，即可享有搭乘天鵝船優惠（新竹市民補助100元，外縣市民補助50元，請提供身份證確認），同時贈送SUP造型鑰匙圈（鑰匙圈數量有限，贈完為止）。

竹市新科及竹光國民運動中心也推出祝賀優惠活動慶祝陳念琴奪牌，民眾單次使用運動中心健身房及游泳池購票（全票），8月8日至14日連續7天享8折優惠，竹光國民運動中心於此期間購買健身個別班亦享85折活動優惠，歡迎新竹市民多加利用共襄盛舉，一起為陳念琴奪銅喝采。

教育處補充說明，為恭賀陳念琴勇奪巴黎奧運銅牌，下周將由林立生帶領同仁前往機場迎接念琴凱旋歸國，並籌辦英雄見面會活動，請市民朋友持續關注「新竹市政府」臉書粉絲專頁，歡迎大家一起參與。

▲陳念琴奪銅牌，竹市府於大廳設有陳念琴奧運期間限定打卡陳設。（圖／新竹市府提供）
▲陳念琴奪銅牌，竹市府於大廳設有陳念琴奧運期間限定打卡陳設。（圖／新竹市府提供）

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