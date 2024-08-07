培育產業好人才　全國技能競賽仁德醫專學子獲佳績

勞動部全國技能競賽是國家技職人才年度盛事，匯聚各地青年憑著本事功夫與各方翹楚切磋。第54屆全國技能競賽近日公佈得獎名單，仁德醫專護理科黃瑜婕同學與科大生同場競技，一路過關斬將，榮獲健康照護職類第四名佳績。
記者黃文德／綜合報導
就讀於仁德醫專的黃瑜婕同學說，因親戚同是仁德醫專護理科校友，在國三時即以仁德護理科為升學志向，自專三開始接觸護理技藝競賽活動，為科上預備選手，學長姐給她的座右銘是「I’m sure you can do it.」她一路勤懇，專四獲得2023年大愛盃技專院校護理臨床實務技能競賽護理專業技能組優勝。為挑戰自己的實作能力，調整實習計畫，方於此次突圍而出，獲得全國技能競賽第四名。
仁德醫專校長黃柏翔表示，學校注重學生全方位的養成，瑜婕求學期間，主動積極，先後擔任春暉社幹部、護理實作課程的助理、小老師，為自己奠定護理專業基礎，因為瞭解護理的使命更加堅定護理工作的熱忱，本身在校成績優異，更獲得國泰醫院的獎學金，從而學校推薦她參與醫學中心台北國泰綜合醫院展翅計畫，從實習階段就加入未來工作場域，對臨床護理工作現場感會更為真實，同時又能兼顧自己的職涯進修，學生優異的表現院方也同聲慶賀。
黃柏翔指出，仁德醫專為減少學用的落差，回應AI科技時潮，教育策略適時融入智慧醫療、創新創業跨領域學習，又成立智慧病房，汰換軟硬體設施，有助於護生對未來職場的認識。「技職人才即國家人才」，技職教育的精益求精，培育出產業好人才。