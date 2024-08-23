獨家／《原子少年2》高材生陪弟簽約入選！14歲加藤琉士舞技吸粉

《原子少年2》即將在8月24日全台首播，54位小鮮肉來勢洶洶，席捲今夏話題，尤其「小行星」是青春代表，成員年齡都未滿20歲，迅速擄獲姐姐粉。《NOWnews今日新聞》獨家專訪小行星4位成員各有魅力點：建築系高材生胡廷豐陪親弟胡勝銘簽約，無心插柳自己也參賽；14歲加藤琉士舞齡6年，實力不容小覷；人氣王張鈞嘉被封為「脆神」，擅長跟粉絲溝通。
陪親弟胡勝銘簽約 建築系高材生胡廷豐意外參賽
18歲胡廷豐和16歲胡勝銘兄弟檔超吸睛，一個從小愛唱歌、一個從小愛跳舞，不過會一起參加同檔選秀，其實是意外，胡勝銘笑說：「一開始只有我來參加，簽約時候哥哥陪同，他被問要一起參加嗎，他才開始考慮，後來也想要嘗試看看。」兩人約定好各自努力，沒想到命運就是這麼奇妙，兩人又被分配到同一個團「小行星」。
談到第一次分團結果，胡廷豐自己也沒有預想到，「我是這團最後一個確定的成員，一走進去看到很多成員都認識，然後看到我弟嚇到。」兄弟倆擅長的領域不同，在家會彼此互相教學。胡勝銘從小愛跳舞，個性活潑外向，在舞團闖出名號，節目還沒開播，現在已經有死忠粉絲，有一次，他被某一位粉絲送名牌衣，讓他受寵若驚，「我只想收卡片，她一直說沒有拿會難過，很感謝粉絲，但不要破費。」
哥哥胡廷豐去年考上私立名校建築系，重考一年想進國立大學，現在因為選秀顧不及課業，今年準備先考上北部大學，之後再轉學考，他自虧：「我坐在冷氣房寫考卷4年，真的每次練完舞臉色發白，又難又累，我是從零開始很吃力，現在有進步感覺，體力比較好。」
14歲加藤琉士舞齡6年超強實力 加入舞團、選秀全都自己來
加藤琉士來自日本，父母都是日本人，他6歲來台先讀日僑學校，現在美國學校求學，日英中三語言都通，溝通也沒有問題，但有時不太理解艱深詞彙，眾人卻狂吐槽：「其實他都聽得懂，有時會裝傻。」加藤琉士反駁：「我真的聽不懂台語啦。」他從小愛跳舞，巧合的是之前就跟胡勝銘是同一舞團，兩人切磋舞技，現在同團一起拚出道，也十分有緣。
加藤琉士年紀輕很有想法，加入舞團、參加選秀都自己來，他坦言之前有過叛逆期，讓家人很擔心：「其實我爸媽很反抗（加入舞團），畢竟這裡不是我出生的國家，擔心我會不會出事，擔心我的課業。」他舞蹈底子深厚，有時候團員不懂舞，他還充當小老師，也和哥哥們相處融洽，讓家人放心不少，對於接下來規劃，他早熟表示，未來考慮去美國讀書，若有機會就出道。
人氣王張鈞嘉捲毛頭成標誌 被封「脆神」擅長跟粉絲溝通
人氣王張鈞嘉頂著一頭捲毛頭，在人群中格外耀眼，還被說跟電影《尖叫旅社》角色「丹尼斯」有點像，他擅長在社群平台「Threads（脆）」跟粉絲交流，發文內容都很生活化，親切又像鄰家弟弟的一面，吸引不少關注，他認為吸粉的原因在於「做好自己」，「不要太做作、太刻意偽裝，把自己最真一面拿出來，用真心跟大家對話。」
他從小就有星夢，得知有《原子少年2》徵選，想來參加試試看，希望可以被大家看見，成為藝人出道，他認知自己的舞蹈實力需要加強，努力練習展現極大進步，「因為跳舞我比較不行，練舞花比較時間，努力跟上大家，有時候記舞步最長要花一個禮拜，覺得他們（團員）都是怪物，為什麼一教就會。」19歲的他在這團年紀最長是大哥哥，但他笑說：「我都是被照顧的那個。」
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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18歲胡廷豐和16歲胡勝銘兄弟檔超吸睛，一個從小愛唱歌、一個從小愛跳舞，不過會一起參加同檔選秀，其實是意外，胡勝銘笑說：「一開始只有我來參加，簽約時候哥哥陪同，他被問要一起參加嗎，他才開始考慮，後來也想要嘗試看看。」兩人約定好各自努力，沒想到命運就是這麼奇妙，兩人又被分配到同一個團「小行星」。
談到第一次分團結果，胡廷豐自己也沒有預想到，「我是這團最後一個確定的成員，一走進去看到很多成員都認識，然後看到我弟嚇到。」兄弟倆擅長的領域不同，在家會彼此互相教學。胡勝銘從小愛跳舞，個性活潑外向，在舞團闖出名號，節目還沒開播，現在已經有死忠粉絲，有一次，他被某一位粉絲送名牌衣，讓他受寵若驚，「我只想收卡片，她一直說沒有拿會難過，很感謝粉絲，但不要破費。」
哥哥胡廷豐去年考上私立名校建築系，重考一年想進國立大學，現在因為選秀顧不及課業，今年準備先考上北部大學，之後再轉學考，他自虧：「我坐在冷氣房寫考卷4年，真的每次練完舞臉色發白，又難又累，我是從零開始很吃力，現在有進步感覺，體力比較好。」
14歲加藤琉士舞齡6年超強實力 加入舞團、選秀全都自己來
加藤琉士來自日本，父母都是日本人，他6歲來台先讀日僑學校，現在美國學校求學，日英中三語言都通，溝通也沒有問題，但有時不太理解艱深詞彙，眾人卻狂吐槽：「其實他都聽得懂，有時會裝傻。」加藤琉士反駁：「我真的聽不懂台語啦。」他從小愛跳舞，巧合的是之前就跟胡勝銘是同一舞團，兩人切磋舞技，現在同團一起拚出道，也十分有緣。
加藤琉士年紀輕很有想法，加入舞團、參加選秀都自己來，他坦言之前有過叛逆期，讓家人很擔心：「其實我爸媽很反抗（加入舞團），畢竟這裡不是我出生的國家，擔心我會不會出事，擔心我的課業。」他舞蹈底子深厚，有時候團員不懂舞，他還充當小老師，也和哥哥們相處融洽，讓家人放心不少，對於接下來規劃，他早熟表示，未來考慮去美國讀書，若有機會就出道。
人氣王張鈞嘉捲毛頭成標誌 被封「脆神」擅長跟粉絲溝通
人氣王張鈞嘉頂著一頭捲毛頭，在人群中格外耀眼，還被說跟電影《尖叫旅社》角色「丹尼斯」有點像，他擅長在社群平台「Threads（脆）」跟粉絲交流，發文內容都很生活化，親切又像鄰家弟弟的一面，吸引不少關注，他認為吸粉的原因在於「做好自己」，「不要太做作、太刻意偽裝，把自己最真一面拿出來，用真心跟大家對話。」
他從小就有星夢，得知有《原子少年2》徵選，想來參加試試看，希望可以被大家看見，成為藝人出道，他認知自己的舞蹈實力需要加強，努力練習展現極大進步，「因為跳舞我比較不行，練舞花比較時間，努力跟上大家，有時候記舞步最長要花一個禮拜，覺得他們（團員）都是怪物，為什麼一教就會。」19歲的他在這團年紀最長是大哥哥，但他笑說：「我都是被照顧的那個。」
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
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