獨家／《原子少年2》校草李定、東翰相愛相殺6年！泊澈脫衣是猛男

《原子少年2》即將在8月24日全台首播，54位小鮮肉來勢洶洶，準備站上舞台發光。《NOWnews今日新聞》獨家專訪「克卜勒」3位成員，李定和東翰是高中同學，相愛相殺分不開，一起熱血拚出道；笑起來陽光的陳泊澈，脫下衣服可是猛男一枚，擁有冰塊盒腹肌，他為了拍攝嚴格控制飲食，一個月只吃地瓜、雞胸肉，毅力驚人。
李定、東翰高中同班死黨 相愛相殺6年熱血又浪漫
所屬團體克卜勒，是宇宙中溫度最高的星球，性感迷人的火焰下，熱血又浪漫。李定、東翰相處模式也是如此，兩人是高中同班同學，一起揮汗學表演、一起面臨成長煩惱，彼此都十分熟悉，度過青春歲月，又一起考入同大學，緣分就是這麼妙不可言，直到東翰轉學後，兩人才比較少聯絡。
這次兩人一起參與《原子少年2》選秀，被分配到同一團體克卜勒，再度開啟「相愛相殺」模式。李定、東翰爆料，有一次團體排練休息，兩人去超商覓食，一講到舞蹈專業，又開始拌嘴爭執起來，你一言我一語互相都不讓，情緒都超級激動，就這樣大吵20分鐘，手中的飯團都快被捏碎，後來回到練習室，等到情緒冷靜下來，才擁抱彼此和好。
李定自認個性比較小孩一點，加上認識6年，知道彼此在意的點，他說：「我們幾乎三天一小吵，五天一大吵，彼此都會檢討真的做不對，然後都會先跟對方道歉。」這次選秀被分配到同一團體，討論時又難免爭吵，一旁同團的陳泊澈笑說：「我是觀戰組，會先看他們吵架，等冷靜之後再說，不過團體越吵感情才會越好啦。」
東翰偶像是韓團BTS智旻 和李定是雙校草常收學妹告白
李定和東翰對舞台都展現熱情，李定是看完《原子少年》後更激發熱情，「哇！我想要站在台上發光發熱，所以報名《原子2》。」東翰則說，過去他是個愛打電動的小孩，直到有一天看到韓團BTS成員朴智旻跳舞的影片大受感動，激起了想成為唱跳歌手的決心，想要成為有影響力的藝人，傳遞能量給大家。
兩人高中同班，異性緣都超好，都是校草等級，東翰覺得：「喜歡野獸派就會選李定，我是小狗狗派。」李定則是形容，一到下課時間兩人會一直被「外找」，學妹們在教室外會自動分成兩邊送零食，東翰也說：「我家裡有一個專門格子，是裝別人送的禮物，快塞不下了。」李定在一旁小吃醋逗他，手比自己的大箱子，東翰笑虧：「硬要比，每次都這樣先吵架的。」
陳泊澈脫衣是猛男 為拍攝敬業嚴格控制飲食
笑起來是陽光大男孩的陳泊澈，節目首錄直接掀衣，擁有冰塊盒腹肌成名，體脂維持10％以下，他之前就喜愛健身，加入選秀之後，為了上鏡頭好看，更是嚴格控制飲食，每天會用手機APP紀錄熱量，有一次為了拍攝行程，維持一個月都只吃地瓜、雞胸肉，十分敬業，拍攝之後才大解禁吃炸雞。
陳泊澈因為崇拜舞台上展現魅力的藝人，恰好得知有選秀節目，抱著想來試試看自己的能耐來此，他笑說：「有一種平民誤闖仙境感覺，看神仙打架，大家都很厲害，在這邊有系統地練習，尤其是強度，學舞比較累。」他也希望自己跟粉絲關係，像朋友一樣相處，帶給大家歡樂。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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所屬團體克卜勒，是宇宙中溫度最高的星球，性感迷人的火焰下，熱血又浪漫。李定、東翰相處模式也是如此，兩人是高中同班同學，一起揮汗學表演、一起面臨成長煩惱，彼此都十分熟悉，度過青春歲月，又一起考入同大學，緣分就是這麼妙不可言，直到東翰轉學後，兩人才比較少聯絡。
這次兩人一起參與《原子少年2》選秀，被分配到同一團體克卜勒，再度開啟「相愛相殺」模式。李定、東翰爆料，有一次團體排練休息，兩人去超商覓食，一講到舞蹈專業，又開始拌嘴爭執起來，你一言我一語互相都不讓，情緒都超級激動，就這樣大吵20分鐘，手中的飯團都快被捏碎，後來回到練習室，等到情緒冷靜下來，才擁抱彼此和好。
李定自認個性比較小孩一點，加上認識6年，知道彼此在意的點，他說：「我們幾乎三天一小吵，五天一大吵，彼此都會檢討真的做不對，然後都會先跟對方道歉。」這次選秀被分配到同一團體，討論時又難免爭吵，一旁同團的陳泊澈笑說：「我是觀戰組，會先看他們吵架，等冷靜之後再說，不過團體越吵感情才會越好啦。」
東翰偶像是韓團BTS智旻 和李定是雙校草常收學妹告白
李定和東翰對舞台都展現熱情，李定是看完《原子少年》後更激發熱情，「哇！我想要站在台上發光發熱，所以報名《原子2》。」東翰則說，過去他是個愛打電動的小孩，直到有一天看到韓團BTS成員朴智旻跳舞的影片大受感動，激起了想成為唱跳歌手的決心，想要成為有影響力的藝人，傳遞能量給大家。
兩人高中同班，異性緣都超好，都是校草等級，東翰覺得：「喜歡野獸派就會選李定，我是小狗狗派。」李定則是形容，一到下課時間兩人會一直被「外找」，學妹們在教室外會自動分成兩邊送零食，東翰也說：「我家裡有一個專門格子，是裝別人送的禮物，快塞不下了。」李定在一旁小吃醋逗他，手比自己的大箱子，東翰笑虧：「硬要比，每次都這樣先吵架的。」
陳泊澈脫衣是猛男 為拍攝敬業嚴格控制飲食
笑起來是陽光大男孩的陳泊澈，節目首錄直接掀衣，擁有冰塊盒腹肌成名，體脂維持10％以下，他之前就喜愛健身，加入選秀之後，為了上鏡頭好看，更是嚴格控制飲食，每天會用手機APP紀錄熱量，有一次為了拍攝行程，維持一個月都只吃地瓜、雞胸肉，十分敬業，拍攝之後才大解禁吃炸雞。
陳泊澈因為崇拜舞台上展現魅力的藝人，恰好得知有選秀節目，抱著想來試試看自己的能耐來此，他笑說：「有一種平民誤闖仙境感覺，看神仙打架，大家都很厲害，在這邊有系統地練習，尤其是強度，學舞比較累。」他也希望自己跟粉絲關係，像朋友一樣相處，帶給大家歡樂。
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8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架