獨家／《原子少年2》Alex赴韓險成BTS師弟！禾雁凱被封台版車銀優

《原子少年2》即將在8月24日全台首播，54位小鮮肉盡情揮灑熱血青春，《NOWnews今日新聞》獨家專訪「晨之星」3位成員，每位都擁有獨特人格魅力：Alex曾赴韓當練習生，差點成為BTS師弟團出道；禾雁凱電眼吸睛，被封為「台版車銀優」；Vin曾參加過《原子少年》第一季，卻因為課業放棄，這次全力以赴絕不退縮。
Alex曾赴韓當練習生 因疫情回台錯失出道機會
Alex高中時就被星探相中，曾在韓國SM娛樂以及Big Hit娛樂（現HYBE娛樂）擔任過練習生，高顏值的外表，讓人第一眼就注意到他。談及在韓國訓練過程，他從零開始學韓文，坦言語言不通是一大考驗，只能觀察肢體動作，或是看別人的眼神，去猜想有什麼需要改進，「我會怕別人不開心，或是有沒有地方做不好拖累隊友。」
Alex訓練時間約2年，卻遇到全球新冠肺炎疫情，當時韓國疫情嚴峻，加上他簽證到期，公司建議他先回台，沒想到回韓時間一延再延。他趁這段時間當兵，而韓國經紀公司恰好推出一檔《I-LAND》選秀節目（最終選出7人男團ENHYPEN），他沒有辦法去參加，錯失這次出道機會。
Alex一度認為自己跟演藝圈無緣，於是開始經營網拍賣衣，逐漸做出興趣，業績好時可以月入約10萬，父母對於他的決定全力支持，不過非常關心他的內心想法，「他們（父母）知道我還是想走在幕前，覺得這是我的夢想很可惜。」他這次抱著極大決心前來參加《原子少年2》，他說：「對我來說順其自然，不確定說去參加那檔選秀（《I-LAND》）真的會成功，我覺得參加《原子2》是不錯的安排，一切聽從上天旨意，不會後悔之前的決定。」
禾雁凱自認「這一面」最像車銀優 Vin選秀兼顧課業
禾雁凱從小就被父母叫上台表演，像是公司尾牙等場合，他從一開始不喜歡，到後來越來越享受，也有了想站上舞台夢想。他的外型濃眉大眼，有明星臉被封「台版車銀優」，他自認長相是不同類型，沒有像車銀優有顯眼的雙眼皮，自己是內雙，幽默自虧：「可能是背影有像。」平時也常常被說像「朴炯植」，不論說像誰他都覺得很榮幸，「他們都是美男，被這樣說是稱讚，當然要接受。」
Vin曾經參加《原子少年》第一季，當時因為要考大學退出，隔了一年，他達到父母期望考上營建系，心裡依舊有表演夢，於是回鍋參加第二季，他夢想還是想出道，因此鬧了小小家庭革命，父母從一開始反對，到現在改變想法，不過對他唯一要求就是大學畢業，Vin承諾會兼顧課業，因此常常看見他一邊練舞，一邊抓緊空檔讀書，堅定的朝向目標讓人佩服。
狗狗派對！晨之星成員都有狗相 薩摩耶、邊境牧羊犬、哈士奇
晨之星即使是最遙遠星球，溫暖光芒也能發射到每個人心中，團員們各有人格魅力，相處也十分融洽，團員們在某次排練時聊到「狗狗相」，馬上可以歸納團員各自相像的犬種，禾雁凱被說像「薩摩耶犬」，笑起來無辜的眼神，以及膚色偏白，活脫脫就是可愛的微笑天使。
Alex則被說像是「邊境牧羊犬」，屬於冷靜、聰明派，會先觀察大家，再來決定自己的行動，Vin則是「哈士奇」，是團隊調皮擔當，個性相當活潑。其他團員還有像狼犬、吉娃娃、科基犬等，相聚在一起，被眾人虧變成狗狗派對。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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Alex高中時就被星探相中，曾在韓國SM娛樂以及Big Hit娛樂（現HYBE娛樂）擔任過練習生，高顏值的外表，讓人第一眼就注意到他。談及在韓國訓練過程，他從零開始學韓文，坦言語言不通是一大考驗，只能觀察肢體動作，或是看別人的眼神，去猜想有什麼需要改進，「我會怕別人不開心，或是有沒有地方做不好拖累隊友。」
Alex訓練時間約2年，卻遇到全球新冠肺炎疫情，當時韓國疫情嚴峻，加上他簽證到期，公司建議他先回台，沒想到回韓時間一延再延。他趁這段時間當兵，而韓國經紀公司恰好推出一檔《I-LAND》選秀節目（最終選出7人男團ENHYPEN），他沒有辦法去參加，錯失這次出道機會。
Alex一度認為自己跟演藝圈無緣，於是開始經營網拍賣衣，逐漸做出興趣，業績好時可以月入約10萬，父母對於他的決定全力支持，不過非常關心他的內心想法，「他們（父母）知道我還是想走在幕前，覺得這是我的夢想很可惜。」他這次抱著極大決心前來參加《原子少年2》，他說：「對我來說順其自然，不確定說去參加那檔選秀（《I-LAND》）真的會成功，我覺得參加《原子2》是不錯的安排，一切聽從上天旨意，不會後悔之前的決定。」
禾雁凱自認「這一面」最像車銀優 Vin選秀兼顧課業
禾雁凱從小就被父母叫上台表演，像是公司尾牙等場合，他從一開始不喜歡，到後來越來越享受，也有了想站上舞台夢想。他的外型濃眉大眼，有明星臉被封「台版車銀優」，他自認長相是不同類型，沒有像車銀優有顯眼的雙眼皮，自己是內雙，幽默自虧：「可能是背影有像。」平時也常常被說像「朴炯植」，不論說像誰他都覺得很榮幸，「他們都是美男，被這樣說是稱讚，當然要接受。」
Vin曾經參加《原子少年》第一季，當時因為要考大學退出，隔了一年，他達到父母期望考上營建系，心裡依舊有表演夢，於是回鍋參加第二季，他夢想還是想出道，因此鬧了小小家庭革命，父母從一開始反對，到現在改變想法，不過對他唯一要求就是大學畢業，Vin承諾會兼顧課業，因此常常看見他一邊練舞，一邊抓緊空檔讀書，堅定的朝向目標讓人佩服。
狗狗派對！晨之星成員都有狗相 薩摩耶、邊境牧羊犬、哈士奇
晨之星即使是最遙遠星球，溫暖光芒也能發射到每個人心中，團員們各有人格魅力，相處也十分融洽，團員們在某次排練時聊到「狗狗相」，馬上可以歸納團員各自相像的犬種，禾雁凱被說像「薩摩耶犬」，笑起來無辜的眼神，以及膚色偏白，活脫脫就是可愛的微笑天使。
Alex則被說像是「邊境牧羊犬」，屬於冷靜、聰明派，會先觀察大家，再來決定自己的行動，Vin則是「哈士奇」，是團隊調皮擔當，個性相當活潑。其他團員還有像狼犬、吉娃娃、科基犬等，相聚在一起，被眾人虧變成狗狗派對。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
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晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
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