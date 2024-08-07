拳擊女將林郁婷拼晉金牌賽　母校學弟妹高聲挺學姐奪金！

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《NOWnews今日新聞》記者今日實際走進林郁婷的母校鶯歌工商，一覽拳擊隊訓練的情況，林郁婷鶯歌國中的學長、後來同樣就讀文化大學，目前再回鶯歌高級工商職業學校擔任拳擊教練的洪智挺表示，隊員開始訓練之前的熱身，像是慢跑目的是要告訴自己「準備訓練、調整心態」，接著就會進入動態操，活絡各個關節，隨後就是動態伸展，是讓筋膜更加放鬆、擴大，以防運動傷害等。
洪智挺說明，做完操後就會進入基本拳擊動作的訓練，也是奠定每個動作的基礎，隨後就是專項訓練，像是打沙袋、打手板，再來才是技術訓練、模擬對練、實戰對練，至於所謂的對練就是兩人一組對打，但是模擬對練就會透過「有條件式」的方法限制隊員應該打什麼拳，技術對練就會放寬限制，實戰對練則是可能透過比賽的方式模擬情境，通常會由教練決定對手互相切磋。
鶯歌工商校長顏龍源提到，能在學校發揚拳擊這項運動，除了歸功歷任校長的努力，還有三鶯（三峽、鶯歌）地區本就較為興盛的運動風氣，以及包括政府在內的各界的推動，林郁婷也是學校多年以來出現的優秀人才之一，需要透過好的環境、專業的師資、在地的支持，才有辦法促成好的結果。
郭坤維表示，拳擊隊在平時的訓練傾向採取尊重隊員的路線，倘若過於限制隊員，雖然會有一定的程度，但是到了某個關卡就會碰到瓶頸，「我們要的就是選手發自內心想要做這件事，自己想要的才會最強大，而不是逼著選手去做這件事。」他也表示，拳擊這項運動，傳達的就是「永不放棄、堅持到底」的精神，其實每項運動都有它的難處，可是所需要的東西大致也都相同，「就是要堅持，因此若不放棄、堅持到底，機會就會是你的。」
至於推廣拳擊運動遇到的難題，郭坤維指出，球類運動相較之下相對容易招生，雖然球類運動可能還是會有碰撞，但又不像拳擊運動，選手需要一直接觸才能得分，「因此許多家長在這點上，可能就會比較拒絕孩子去學拳擊。」不過他也提到，後來也有透過社區課程、夏令營的方式，目的是讓才剛升上國小，或已升至國中的孩子，透過遊戲與基本動作參與其中，也讓家長慢慢接受，原來拳擊「不像想像中是那麼危險的運動」。
《NOWnews今日新聞》記者採訪參與訓練的隊員，就有一名高姓女同學表示，當初加入拳擊隊的初衷是想瘦身，而且好友也在隊內，後來跟著教練持續練拳擊，發現變瘦超過30公斤，而且後來長期相處之下，陸續熟悉原本還很陌生的隊友，彼此互相支持、鼓勵走到現在。
高姓女同學表示，當時媽媽並不支持她練拳擊，覺得女生應該去學比較安全的運動，像是羽球等，因此她把加入拳擊隊的單子交給媽媽，媽媽只好不敢相信地去問爸爸的意見，「還好爸爸也是學體育出身的人，所以認為『選擇好了，走就對了』。」
另外一名王姓女同學表示，當初是因朋友緣故加入拳擊隊，入隊後才發現，國小時候曾在電視上看到的拳擊選手就是學姐（林郁婷），如今希望跟著她的腳步，朝向國際舞台邁進，「在一開始家人會去勸說『不要練拳擊、拳擊很危險』，原本想說讓我去練排球，但我覺得我跟球類的緣分好像不太好，後來練拳擊發現成績不錯就一直練到現在。」
郭坤維表示，鶯歌工商2010年成立拳擊隊，2014年就在全國總統盃拳擊錦標賽拿下團體冠軍，而且隨著林郁婷與其他隊員在國內外各大賽事發光發熱，期盼成為學弟妹接觸拳擊、想要加入拳擊隊的動機，「其實我們離國際賽不是很遠。」他也表示，希望藉由這些機會，給予不同的孩子更多舞台展現自我，從而扭轉未來。
最後，隨著林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級拳擊4強賽事將在台灣時間明日凌晨3時30分開打，屆時對決土耳其選手Esra Yıldız，爭取進入冠亞軍決賽的門票。鶯歌工商拳擊隊的學弟妹對此紛紛送上祝福，「挺郁婷奪金牌，學姐加油！」
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