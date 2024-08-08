新北低調吃到飽被挖出！干貝、松葉蟹、帝王蟹湯無限吃 千元吃到
吃到飽餐廳受國人歡迎，尤其有多樣生猛海鮮最是吸引人，專門討論吃到飽餐廳的幾個臉書社團，最近有網友紛紛討論起一家位在新北的飯店內吃到飽餐廳，一千多元就能吃到鮑魚、旭蟹、麵包蟹、松葉蟹腳、帝王蟹湯與煎生干貝，原來這家是福容大飯店桃園機捷A8店的「田園咖啡廳」。而餐廳此時推出「南洋好食節」，菜色還有甘蔗蝦、新加坡辣螃蟹、金錢蝦、辣炒蛤蜊等豐富海鮮。網友直呼平日晚餐每人1080元+10%、假日1280元+10%，算值回票價。
記者葉盛耀/綜合報導
迎接夏日，福容大飯店桃園機捷A8店於吃到飽餐廳「田園咖啡廳」即日起至9月15日推出「南洋好食節」主題，菜色豐富，有沙嗲串、甘蔗蝦、新加坡辣炒蟹、肉骨茶等。而福容大飯店桃園機捷A8店也提到，此次活動也與泰國觀光局台北辦事處合作，因此還有大城府綠咖哩、檸檬魚、青木瓜沙拉、椒麻雞、金錢蝦餅等多道泰國經典美味，甜點則有摩摩喳喳、香蕉煎餅、香蘭葉蛋糕、泰奶布蕾、炸榴槤等。
而臉書社團的網友喜愛的帝王蟹，則做成帝王蟹叻沙湯，加上還有松葉蟹腳、文蛤、旭蟹、生魚片等，通通是無限吃到飽，以及假日才有的香煎干貝，該名於臉書社團貼文網友表示能一次吃到20顆，而帝王蟹叻沙湯裡的帝王蟹腳又大又肥，他拿了5次。
「田園咖啡廳」目前餐價為平日晚餐 (週一～四) 每人1,080元+10%、假日午餐 (週六～日) / 晚餐 (週五～日) 每人1,280元+10%。加入飯店的享福卡會員，還能享95折，而週一更有88折優惠。
另外，能享有鱈場蟹（帝王蟹）的吃到飽餐廳還有台北士林萬麗酒店的「士林廚房」，原本於7月每週有兩天供應鱈場蟹吃到飽活動而大受歡迎，如今為歡慶飯店的六週年慶，將鱈場蟹吃到飽活動延長到8月底，整個8月祭出「週三、週四鱈場蟹吃到飽」，而週一、週二則是「高級和牛吃到飽」。
「士林廚房」的午餐與晚餐採半自助式，依所選主餐價格計費，主餐價格1680元+10%起。其中平日週一至週五，可選擇享純自助吧1280元+10%，週六、週日與特殊節假日，每位須點一份主餐1680元+10%起。也就是說，想要「鱈場蟹吃到飽」目前餐價為最低1280元+10%起。