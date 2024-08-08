奧運現場／台灣獎牌庫舉重登場！方莞靈抓舉86公斤打破全國紀錄
2024年巴黎奧運舉重項目，本屆奧運中華舉重隊拿下3席資格，其中「舉重精靈」方莞靈今（7）日率先登場，出戰女子49公斤級，方莞靈在挺舉項目第3位出場，開把80公斤輕鬆舉起，第二次試舉舉起83公斤，第三次試舉成功挑戰86公斤，刷新個人最佳成績。
特派記者路皓惟/巴黎報導
巴黎奧運舉重量級進行調整，從14個量級下修至10個，男、女子組各剩下5個量級，並且取消A、B組。女子49公斤級一共12名選手出賽，中國好手侯志慧被視為奪金熱門，目前手握1項抓舉（97公斤）世界紀錄，以及抓舉（94公斤）、挺舉（116公斤）、總和（210公斤）3項奧運紀錄。
抓舉方面，方莞靈第3位出場，第一次試舉80公斤輕鬆舉起，第二次試舉挑戰83公斤成功，第三次試舉直接拚生涯最佳成績，最後方莞靈順利舉起86公斤，突破今年世錦賽個人最佳的84公斤，也刷新抓舉全國紀錄。
來自嘉義阿里山鄒族的方莞靈，最初是練田徑起家，與生俱來的爆發力被舉重教練相中，為了改善家境，決定苦心練習舉重，2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中奪得金牌，奠定舉重生涯。
方莞靈在上屆東京奧運女子49公斤級，以抓舉80公斤、挺舉101公斤的成績拿下第4名，遺憾未能站上頒獎台。今年方莞靈在泰國舉行的世錦賽，再度突破自我，以抓舉84公斤、挺舉108公斤、總和192公斤成績刷新個人最佳成績，生涯第二度登上五環殿堂，方莞靈。