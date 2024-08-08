奧運高球／徐薇淩一度衝前10！首回合並列第30 錢珮芸暫列第40名
2024巴黎奧運女子高爾夫賽事7日展開第一回合較量，台灣選手徐薇淩連兩年出征五環殿堂，錢珮芸則是首次穿上中華隊戰袍，首輪徐薇淩一度衝進前10名，可惜轉場後手感未能延續，目前以高於標準桿2桿的74桿暫列第30名，至於錢珮芸手感欠佳，暫列第40名。
特派記者路皓惟/巴黎報導
徐薇淩在上屆東京奧運中取得並列第15名成績，今年她二度挑戰奧運，她在第6洞和第8洞抓下小鳥，一度衝上前10名。然而，轉場後她的手感未能延續，在第10洞和第11洞吞下柏忌，第14洞和第15洞又是連吞2柏忌，所幸最後一洞抓下小鳥，以高於標準桿2桿的74桿繳卡，暫時並列第30名。
錢珮芸首次登上奧運賽場，雖然她在第2洞迅速抓下一隻小鳥，但隨後表現起伏不定，首輪繳出2博蒂、1老鷹和8個柏忌的成績單，以高於標準桿4桿的76桿，暫居第40名。
34歲的錢珮芸旅美生涯多年，在2020年疫情後徹底爆發，4年來贏得6座冠軍，包括2場愛巡賽，近年在LPGA表現優異，排名不斷向上攀升，成為新台灣一姐。
徐薇淩在2021年拿下美巡賽首勝，並穿上中華隊戰袍，與李旻一同出征東京奧運，最終徐薇淩以第15名收場。自東奧之後，徐薇淩近兩年碰上低潮，名次一度被吳佳晏超車，但隨著奧運日子接近，她也逐漸拉回狀態，順利取得進軍巴黎奧運的資格。