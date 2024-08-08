林郁婷5:0橫掃殺進金牌戰！對手輸不起狂比X 假惺惺過程超傻眼
巴黎奧運女子拳擊項目持續進行中，今（8）日凌晨3時30分，台灣女兒、拳擊女將林郁婷出戰土耳其選手Esra Yıldız，林郁婷整場發揮穩定，完全輾壓對手，三回合都以5:0奪下勝利，晉級金牌戰，有望再替中華隊奪下一面金牌。然而由於比賽時間在半夜，不少人都特地熬夜、起床幫林郁婷加油，卻發現在賽後，土耳其選手Esra Yıldız高舉雙手比出「X」的手勢，藉此又再暗諷林郁婷，讓台灣觀眾超傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
林郁婷今天出戰57公斤級女子拳擊4強賽事，對陣土耳其選手Esra Yıldız，第一回合林郁婷穩穩打，多次出拳都有效命中，以5:0收下；第二回合Esra Yıldız開始激烈猛攻，林郁婷各種精準閃躲後立刻補上一記鐵拳，且幾乎每回都能打到對方，最終又是以5:0拿下；最終回合對手進攻雖然猛烈，但林郁婷華麗腳步不間斷，成功閃躲又能攻擊對方破綻，終場以5:0橫掃晉級金牌戰，相當精彩。
土耳其選手Esra Yıldız輸不起！假惺惺致意突然比「X」暗諷
然而在賽事結束之後，土耳其選手Esra Yıldız也向中華隊教練致意之後，還以為對方是有運動家精神的選手，結果Esra Yıldız一轉身，突然高舉雙手比出「X」的手勢，讓賽評原本在講「謝謝郁婷帶給我們這麼一場精彩的比賽....哇！不要再比這個了，這樣就太沒風度」，整個假惺惺致意又暗諷林郁婷的畫面全部被拍到。
該幕也讓熬夜看比賽的觀眾紛紛氣憤表示「本來想說這個難得有風度，結果最後又來一個X，好感直接掰掰」、「這些拳擊國外選手到底要多輸不起，顯得自己格調很低好嗎？」、「到底是演員還是拳擊選手啊？假惺惺在那致意，後面又比X，真的是有夠丟臉」、「林郁婷讚啦！被5:0橫掃還好意思比X，運動家精神在哪裡？」、「太讚了，全場碾壓，比X真的超沒風度！」
事實上，Esra Yıldız並不是第一個打輸林郁婷就比「X」的選手，在8強賽時，保加利亞選手Staneva Svetlana Kamenov也是被林郁婷以5:0橫掃淘汰，結果保加利亞女選手在賽後，將雙手舉高向全場比出一個「X」，暗指自己是擁有「XX染色體」的選手，酸我國選手林郁婷近期深陷的「XY染色體性別爭議」。但台灣人打出自己的骨氣，用實力證明「台灣女兒」不好惹！請大家8月11日凌晨3時30分為林郁婷金牌戰繼續加油集氣！