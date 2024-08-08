我在巴黎奧運／紅酒比水便宜！深刻體會5件事　浪漫之都生存指南

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來到巴黎，原以為現金會比較普遍，結果卻發現這裡的支付方式早已進入了數位時代。無論是在咖啡館、餐廳，甚至是街角的雜貨店和肉舖，刷卡和使用Apple Pay都十分方便。每次掏出現金時，反而感覺有些奇怪，不熟悉的歐元硬幣讓我常常為了找零而浪費不少時間，有時拿出較大面額的紙鈔，還會遭到店員白眼。因此，來巴黎旅行的朋友們，建議大家準備信用卡或使用電子支付，這樣會讓你的旅行更加輕鬆愜意，也不用擔心現金被偷。
地鐵超便利但氣味驚人 計程車熱成烤箱
來巴黎採訪奧運，日常的行程總是緊湊，巴黎地鐵成為我工作和生活最重要的一環。巴黎地鐵以便利和四通八達聞名，當然，乘坐地鐵的前提是要忍受車廂內和站台上的各種氣味。如果地鐵不夠方便，搭計程車也不失為一種選擇，巴黎的計程車價格比我想像中還親民，不過有一點需要適應的是，許多司機開車時並不會開冷氣，無論外面天氣多熱，計程車內通常都呈現一種烤箱狀態，怕熱的朋友要多忍耐了。
紅酒愛好者的天堂：竟然比水還要便宜
來到法國，怎能不提紅酒呢？在巴黎的超市和小店裡，紅酒的價格常常讓我驚訝不已。尤其是當我發現觀光地區或街角路邊攤上的一瓶500毫升的水要價2.5歐元，而超市裡的紅酒只要1.99歐元時，這種對比真的令人相當震撼，幾歐元就能買到一瓶品質不錯的紅酒，這讓我在睡前時能夠用紅酒放鬆一整天忙碌疲憊的身軀。巴黎，真的是紅酒愛好者的天堂。
巴黎治安改善有感 防盜意識不可少
巴黎雖然浪漫，但治安問題也不容忽視。出門在外，最擔心的莫過於東西被偷，走到治安較差的區域，甚至害怕遭人搶劫。無論是在人潮擁擠的地鐵，還是熱鬧的景點，都需要時刻保持警惕。建議買一個防盜腰包，把隨身重要物品如護照、現金、信用卡放在裡面，並使用手機背繩，將背包背在前面，這樣可以大大降低被偷竊的風險。
人有三急！ 怪不得巴黎臭臭的
在巴黎街頭走跳時，突然的「三急」絕對是一件非常痛苦的事情，雖然巴黎政府設有公廁地圖，能讓旅客第一時間找到解放的地方，但公廁環境衛生欠佳，因此每次出門前，我建議一定要先上好廁所，真的很急的話，就花一點小錢到連鎖速食店、咖啡廳上廁所，這樣在外面就不用為此擔心。
身在異鄉工作，每天在巴黎各個場館採訪台灣健兒，原本外界普遍不看好本屆中華代表團的成績表現，但隨著射擊好手李孟遠在定向飛靶射下史上首面銅牌後，為台灣注入一劑強心針；黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟完成金牌二連霸，締造奧運羽球史無前例紀錄，讓國人為之振奮；而飽受性別爭議風波困擾的台灣女拳王林郁婷，擺脫外媒的紛紛擾擾，專注於擂台上的每一拳，用實力帶著全台人民打進金牌戰。如今奧運也進入尾聲階段，我們期待台灣健兒繼續在巴黎舞台上摘金奪冠，讓我們盡情地為台灣國手吶喊歡呼。
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