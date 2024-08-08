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我在巴黎奧運／紅酒比水便宜！深刻體會5件事　浪漫之都生存指南

▲有幸來到巴黎採訪奧運，在此生活將近3週時間，對這裡有更深的體會和感受，浪漫之都魅力無法擋。（圖／記者路皓惟攝）
▲有幸來到巴黎採訪奧運，在此生活將近3週時間，對這裡有更深的體會和感受，浪漫之都魅力無法擋。（圖／記者路皓惟攝）

文/特派記者路皓惟

在巴黎奧運的盛大舉辦之下，讓這座「浪漫之都」更添了熱鬧與活力，身為一名來到巴黎採訪奧運的特派記者，除了在工作空檔之餘，欣賞這座城市的美景外，還有許多生活中的小細節值得分享，從電子支付方式的便捷，到翻牆觀看台灣賽事轉播的妙招，以及發覺紅酒價格如此便宜，到防止被偷竊的小技巧，每一個經歷，都讓我對巴黎有了更深刻的體會，希望在奧運尾聲階段與讀者們分享，對未來前往巴黎的你們有所幫助，讓你的旅程也充滿美好回憶。

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現金為王？　不如刷卡更方便

來到巴黎，原以為現金會比較普遍，結果卻發現這裡的支付方式早已進入了數位時代。無論是在咖啡館、餐廳，甚至是街角的雜貨店和肉舖，刷卡和使用Apple Pay都十分方便。每次掏出現金時，反而感覺有些奇怪，不熟悉的歐元硬幣讓我常常為了找零而浪費不少時間，有時拿出較大面額的紙鈔，還會遭到店員白眼。因此，來巴黎旅行的朋友們，建議大家準備信用卡或使用電子支付，這樣會讓你的旅行更加輕鬆愜意，也不用擔心現金被偷。

▲只要有手機在手，基本上不用怕買不了東西，現再現金反而成為一種負擔。（圖／記者路皓惟攝）
▲只要有手機在手，基本上不用怕買不了東西，現金找零反而成為一種負擔。（圖／記者路皓惟攝）
地鐵超便利但氣味驚人　計程車熱成烤箱

來巴黎採訪奧運，日常的行程總是緊湊，巴黎地鐵成為我工作和生活最重要的一環。巴黎地鐵以便利和四通八達聞名，當然，乘坐地鐵的前提是要忍受車廂內和站台上的各種氣味。如果地鐵不夠方便，搭計程車也不失為一種選擇，巴黎的計程車價格比我想像中還親民，不過有一點需要適應的是，許多司機開車時並不會開冷氣，無論外面天氣多熱，計程車內通常都呈現一種烤箱狀態，怕熱的朋友要多忍耐了。

▲在巴黎搭計程車，車上通常都不會開冷氣，如果本身是很怕熱的朋友恐有得受了。（圖／記者路皓惟攝）
▲在巴黎搭計程車，車上通常都不會開冷氣，如果本身是很怕熱的朋友恐有得受了。（圖／記者路皓惟攝）
紅酒愛好者的天堂：竟然比水還要便宜

來到法國，怎能不提紅酒呢？在巴黎的超市和小店裡，紅酒的價格常常讓我驚訝不已。尤其是當我發現觀光地區或街角路邊攤上的一瓶500毫升的水要價2.5歐元，而超市裡的紅酒只要1.99歐元時，這種對比真的令人相當震撼，幾歐元就能買到一瓶品質不錯的紅酒，這讓我在睡前時能夠用紅酒放鬆一整天忙碌疲憊的身軀。巴黎，真的是紅酒愛好者的天堂。

巴黎治安改善有感　防盜意識不可少

巴黎雖然浪漫，但治安問題也不容忽視。出門在外，最擔心的莫過於東西被偷，走到治安較差的區域，甚至害怕遭人搶劫。無論是在人潮擁擠的地鐵，還是熱鬧的景點，都需要時刻保持警惕。建議買一個防盜腰包，把隨身重要物品如護照、現金、信用卡放在裡面，並使用手機背繩，將背包背在前面，這樣可以大大降低被偷竊的風險。

▲法國巴黎街友的家，這裡不時有人會鬼吼鬼叫，或者前來擋一根菸，身上錢財必須要看好。（圖／記者路皓惟攝）
▲法國巴黎街友的家，這裡不時有人會鬼吼鬼叫，或者前來擋一根菸，身上錢財必須要看好。（圖／記者路皓惟攝）
人有三急！　怪不得巴黎臭臭的

在巴黎街頭走跳時，突然的「三急」絕對是一件非常痛苦的事情，雖然巴黎政府設有公廁地圖，能讓旅客第一時間找到解放的地方，但公廁環境衛生欠佳，因此每次出門前，我建議一定要先上好廁所，真的很急的話，就花一點小錢到連鎖速食店、咖啡廳上廁所，這樣在外面就不用為此擔心。

身在異鄉工作，每天在巴黎各個場館採訪台灣健兒，原本外界普遍不看好本屆中華代表團的成績表現，但隨著射擊好手李孟遠在定向飛靶射下史上首面銅牌後，為台灣注入一劑強心針；黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟完成金牌二連霸，締造奧運羽球史無前例紀錄，讓國人為之振奮；而飽受性別爭議風波困擾的台灣女拳王林郁婷，擺脫外媒的紛紛擾擾，專注於擂台上的每一拳，用實力帶著全台人民打進金牌戰。如今奧運也進入尾聲階段，我們期待台灣健兒繼續在巴黎舞台上摘金奪冠，讓我們盡情地為台灣國手吶喊歡呼。

▲巴黎奧運大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲巴黎奧運大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）

 

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