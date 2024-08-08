日央行放鴿沒用！美股道瓊轉跌234點　輝達股價挫5%、美超微洩20%

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，雖然日本央行副行長內田真一聲稱，日本央行有能力等待，「在金融和資本市場不穩定時，不會提高政策利率」，還表達對美國經濟終將實現「軟著陸」的信心，但也只夠激勵美股半天的氣氛，地緣危機陰影仍在打擊市場，包含烏克蘭反攻俄羅斯境內、伊朗對以色列「箭在弦上」的報復反擊。
摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週三亦表示，他仍然認為經濟「軟著陸」的可能性約為35%至 40%，因此經濟衰退是他認為最有可能發生的情況。
7日收盤，美股道瓊工業指數下跌234.21點或0.60%，收報38763.45點；標普500指數下滑40.53點或0.77%，收5199.50點；那斯達克指數下挫171.05點或1.05%，收16195.80點；費城半導體指數挫跌141.30點或3.09%，收4426.27點。
人工智能熱情減退
科技股方面，輝達雖早盤上漲4.4%，並強勢推動標普500指數上漲，但收盤時仍下跌5.08%，每股報98.95美元，並拖累標指收跌。
報導指出，輝達和其它大型科技股，過去1個月裡普遍表現不佳，因爲人們擔心對人工智能技術的狂熱，已經導致這些科技大廠的股價過度上漲。
不只輝達，美超微（Super Micro Computer）第4季財報也進一步挫了人們對AI的熱情，營收低於分析師預期，導致股價下跌逾20%。