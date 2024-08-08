奧運桌球／大逆轉！日本2：3輸瑞典無緣金牌戰 張本智和跪地痛哭
瑞典球員再一次創造不可思議的勝利，而張本智和又一次落下遺憾的淚水！2024巴黎奧運桌球男團4強戰，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。在手握兩領先輸掉第5點之後，日本主將張本智和跪地痛哭，對於這樣的結果難以接受。
記者黃建霖/綜合報導
張本智和這一屆奧運在男單8強戰對決中國大陸名將樊振東，將對方逼到決勝第7局，但可惜最終惜敗，他賽後淚流滿面，除了期許下一屆能夠進步之外，也希望能夠幫助日本男團在奧運取得好成績。
日本PK瑞典 奧運逆轉史詩
而這一場日本對決瑞典的男團比賽也堪稱史詩，日本在一點雙打篠塚大登／戶上隼輔取得勝利，之後張本智和對上瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregrad）的比賽也獲勝，幫助團隊以2：0領先。
然而之後兩點單打，都由瑞典隊拿下，雙方比數形成2：2，最後一點張本智和對上瑞典名將Anton Källberg，在先拿下兩局的情況下，竟然被對手倒趕3局落敗，無緣進入金牌戰，瑞典完成不可思議的大逆轉。
張本智和關鍵晉級戰又輸了 跪地痛哭
張本智和落敗後後跪在痛哭，他在第5局一度以9：8領先，但之後卻連丟3分，導致最終以9：11落敗，相當遺憾的輸給對手，這一屆奧運所能取得的最佳成績就是拿到銅牌。
日本曾在2016年里約奧運在男子團體賽事拿下銀牌，由丹羽孝希、水谷隼、吉村真晴三人創下。瑞典晉級金牌戰之後，將等待法國和中國之間的勝者。