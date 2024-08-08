奧運桌球／張本智和決勝局被逆轉！哭到腿軟　教練：不是你的錯

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這一場男團賽事，張本智和在第二點的單打王牌對決中，以13：11、9：11、11：5、12：10戰勝了本屆奧運桌球男單銀牌、瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregrad），幫助日本男團取得總比分2：0領先。
但沒想到之後戰局急轉直下，之前在雙打贏下第一點的篠塚大登和戶上隼輔皆以1：3輸掉單打點，決勝第5局，張本智和對上Anton Källberg，他前兩點皆以11：5拿下，但後兩點卻以9：11落敗，第5局在9：8領先時又被逆轉，日本男團2：3落敗。
張北智和跪倒痛哭 教練安慰：不是你的錯
張本智和輸掉那一刻情緒完全跌落谷底，跪倒在地上痛哭，直到瑞典男團成員過來握手，他才在隊友攙扶下起身。隨後他鞠躬向現場球迷道歉，之後又再次迷茫地跪倒，看得出來相當失落。
日本桌球隊監督田勢邦史賽後表示，自己告訴張本智和，這不是他的錯，「沒什麼好慚愧的，這根本不是你的錯。我告訴他你要挺起胸膛，大步走出去，享受歡呼聲。即使是在混合採訪區，也要挺起胸膛，回應問題。 」
「這不是你的錯。」田勢邦史這樣說，「我相信他感到很失望，他可能聽不到我在說什麼。但我認為他一點也不需要感到慚愧。」
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