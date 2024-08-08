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奧運桌球／張本智和決勝局被逆轉！哭到腿軟　教練：不是你的錯

▲日本王牌球員張本智和最後一點被逆轉，哭到跪倒在地，相當難過，要隊友和教練攙扶才能站起來和對方握手。賽後日本教練田勢邦史向他溫情喊話，直言「這不是你的錯！」（圖／美聯社／達志影像）
▲日本王牌球員張本智和最後一點被逆轉，哭到跪倒在地，相當難過，要隊友和教練攙扶才能站起來和對方握手。賽後日本教練田勢邦史向他溫情喊話，直言「這不是你的錯！」（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球男團4強戰，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。日本王牌球員張本智和最後一點被逆轉，哭到跪倒在地，相當難過，要隊友和教練攙扶才能站起來和對方握手。賽後日本教練田勢邦史向他溫情喊話，直言「這不是你的錯！」

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日本2：0領先被翻盤　無緣金牌戰

這一場男團賽事，張本智和在第二點的單打王牌對決中，以13：11、9：11、11：5、12：10戰勝了本屆奧運桌球男單銀牌、瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregrad），幫助日本男團取得總比分2：0領先。

但沒想到之後戰局急轉直下，之前在雙打贏下第一點的篠塚大登和戶上隼輔皆以1：3輸掉單打點，決勝第5局，張本智和對上Anton Källberg，他前兩點皆以11：5拿下，但後兩點卻以9：11落敗，第5局在9：8領先時又被逆轉，日本男團2：3落敗。

張北智和跪倒痛哭　教練安慰：不是你的錯

張本智和輸掉那一刻情緒完全跌落谷底，跪倒在地上痛哭，直到瑞典男團成員過來握手，他才在隊友攙扶下起身。隨後他鞠躬向現場球迷道歉，之後又再次迷茫地跪倒，看得出來相當失落。

日本桌球隊監督田勢邦史賽後表示，自己告訴張本智和，這不是他的錯，「沒什麼好慚愧的，這根本不是你的錯。我告訴他你要挺起胸膛，大步走出去，享受歡呼聲。即使是在混合採訪區，也要挺起胸膛，回應問題。 」

「這不是你的錯。」田勢邦史這樣說，「我相信他感到很失望，他可能聽不到我在說什麼。但我認為他一點也不需要感到慚愧。」

▲瑞典球員再一次創造不可思議的勝利，而張本智和又一次落下遺憾的淚水！2024巴黎奧運桌球男團四強，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。在手握兩領先輸掉第5點之後，張本智和跪地痛哭，對於這樣的結果難以接受。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典球員再一次創造不可思議的勝利，而張本智和又一次落下遺憾的淚水！2024巴黎奧運桌球男團四強，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。在手握兩領先輸掉第5點之後，張本智和跪地痛哭，對於這樣的結果難以接受。（圖／美聯社／達志影像）

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