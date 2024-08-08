輕颱瑪莉亞生成「最新路徑」曝！吳德榮揭對台影響 午後防大雷雨
中央氣象署指出，位於日本東南方海面的熱熱帶低壓，今（8）日凌晨2時已發展成輕度颱風「瑪莉亞」（MARIA），不過氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，瑪莉亞目前正朝東北轉偏北前進，對台灣並無影響，但熱帶擾動滯留後又向東離開，台灣水氣增多，午後強對流發展，需防範大雷雨發生。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新美國模式(GEFS)系集模擬顯示，在台灣東方海面的熱帶擾動，目前無發展，且近似滯留後轉向偏東，逐漸遠離台灣。而最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，另外1個熱帶低壓已發展成輕颱「瑪莉亞」，正朝東北轉偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對台灣並無威脅。但大低壓環流的型態仍維持，還有更多擾動在其中發展，模式模擬也繼續調整，仍應持續觀察。
昨日各地區最高氣溫已略降，約落在35、36度。今日清晨中南部有局部短暫降雨，截至4時43分，各地區平地最低氣溫約在23至25度。 今日各地區氣溫為北部24至35度，中部25至35度，南部25至35度，東部23至35度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天最高氣溫稍降，但仍偏熱；清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨；熱帶擾動滯留後又向東離開，台灣水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生，提醒民眾應注意雷擊、強風及瞬間大雨。
最新模式模擬顯示，週六、週日晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；大氣仍不穩定，午後強對流範圍稍縮小，部分山區及平地受影響，仍有局部大雷雨發生的機率。下週一至週三（12至14日）最高氣溫稍降；台灣水氣再增多，大氣不穩定，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應持續注意雷擊、強風及瞬間大雨。