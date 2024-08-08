德黑蘭將報復以色列！英國、埃及呼籲航班 避開伊朗、黎巴嫩領空
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），近日在伊朗首都德黑蘭遭遇空襲身亡，儘管以色列並未明確承認，但外界普遍相信就是以國所為。盟友在自家領土上被殺，伊朗有如被打了一記響亮耳光，對以色列的報復行動幾乎可說是「箭在弦上」，只是時間問題而已。有外媒報導稱，英國和埃及都警告自家航空公司，接下來一段時間最好避開伊朗、黎巴嫩領空。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，隨著哈尼雅以及黎巴嫩真主黨高階指揮官被殺，人們越來越擔心中東將爆發更廣泛的衝突，埃及在週四凌晨指示其所有航空公司，格林威治（GMT）上午1時至4時（台灣時間上午9時至中午12時）期間應避開伊朗領空；不久後英國也向其航空公司發出避開黎巴嫩領空的建議。
與此同時，全球許多航企似乎都正在修改航班時刻表，不只避開伊朗、黎巴嫩領空，也陸續取消飛往以色列和黎巴嫩的航班。
埃及民航部證實，該通知旨在減少飛行安全風險，並透露伊朗將舉行軍事演習。報導並提到，攻擊威脅迫在眉睫，以色列嚴陣以待，軍方、醫院都處於高度戒備狀態，居民被告知應留在特定區域。
《紐約時報》記者法斯赫（Farnaz Fassihi ）聲稱，伊朗發布了針對飛行員安全的NOTAM警告，部分伊朗人民對情勢將如何發展感到焦慮。