財政部端利多！當沖降稅將再延長3年　最快本周預告、下會期送審

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台股於2014年開放當日沖銷交易，為刺激股市成交量，2017年4月底實施當沖降稅，當沖交易證交稅由千分之3減半為千分之1.5，原訂實施1年，後延長3年8個月、至2021年底；接著再延3年至2024年底；這次金管會向財政部建議延長5年，今年2月底將稅式支出評估報告送至財政部，莊翠雲昨日受訪表示，經過跨部會溝通，財政部推出修法版本將是延長3年，當沖降稅期限將達10年8個月。
由於近期股市動盪不安，針對當沖降稅延長是否與此股災有關？莊翠雲表示，雖然台股週一跌得很重，但這2天已有反彈，「不是因為這個原因，大家不要多想」，財政部已研議一段時間，不是這2天才決定。
莊翠雲表示，為提升市場交易量能與流動性，2017年時實施當沖降稅、減半課徵，首次延長是為了穩定交易動能與降低投資人臆測，第二次延長則是為了促進證券市場長遠發展，每次修法降稅皆有其理由。
莊翠雲表示，金管會也建置相關風險控管機制，發現違約情況並未顯著高於非當沖投資者，提出了延長五年建議，財政部評估後，仍決定比照前次，延長三年至2027年底。她強調，這是與金管會經過密切、長時間的討論，與近期台股震盪無關，預計本周就會預告修法草案，同時也會請金管會以延長三年來做稅評。
另外對於調降金融業營業稅，莊翠雲表示，金融營業稅有其背景演變，仍在與金管會討論，尚無具體答案。