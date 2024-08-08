林郁婷後盾強大！金鐘視帝陳亞蘭喊「用實力說明一切」 力挺拳后
我國拳擊女將林郁婷出戰巴黎奧運被以性別爭議抹黑，今（8）日凌晨她參加女子拳擊57公斤級4強賽，以5：0輕取土耳其好手Esra Yildiz，拿下11日金牌戰門票。金鐘獎史上首位女性視帝、歌仔戲天后陳亞蘭在林郁婷出賽前發文：「用實力，說明一切，做自己！」力挺台灣拳后。
記者楊穎軒／綜合報導
陳亞蘭昨天晚上在IG寫下：「女生的樣貌，從來就不是只有一種，美麗與帥氣、溫柔與力量，可以同時存在，在每個領域裡，都是，外表不該是評斷的標準，更不該成為抹殺所有努力的藉口，一路走來，所有的汗水和淚水，都成就了不畏懼的強大能量，用實力，說明一切，做自己，妳可以很精彩，拳擊如此，歌仔戲也是如此！」
文末，陳亞蘭標記林郁婷姓名，向對方和各界喊話：「加油！88清晨3點半集合起來為林郁婷加油，我們都是妳的後盾！」並附上舉起手臂、握拳打氣的照片，貼文一發布，網友紛紛表示：「吾皇的鼓勵真棒...郁婷加油加油加油」、「就像亞蘭姐，又帥又美」、「郁婷拳擊賽能為台灣奪得金牌！」
抱病上場仍輕取土國對手 林郁婷3回合都拿下滿分
175公分的林郁婷，在4強賽抱著感冒的病體上場，依舊以身高優勢強攻土耳其選手Esra Yildiz，第一回合就獲得5位裁判給予滿分10分，她3回合都保持自己的節奏，與對手維持一定距離，Esra Yildiz為求得分不斷近身出拳，讓林郁婷逮到空檔攻擊而取分，最終以壓倒性的5：0比數獲勝，成為台灣首位闖進奧運拳擊金牌賽的選手。