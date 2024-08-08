林郁婷金牌戰對手出爐！20歲「波蘭小將」起底 曾參加省議會選舉
「台灣女拳王」林郁婷今（8）日清晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，最終連3戰皆以5比0成績，成功挺進金牌戰，成為首位晉級奧運金牌戰的台灣拳擊選手，寫下中華拳擊隊新頁。而在11日金牌賽中，林郁婷將對上年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），對方在4強賽擊敗林郁婷的宿敵菲律賓佩特喬（Nesthy Petecio）；值得一提的是，塞雷梅塔不僅在當地是知名運動員，今年更曾參加盧布林省議會選舉，但最終沒有當選。
記者賴禹妡／綜合報導
林郁婷今日清晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，對決土耳其選手Esra Yıldız，林郁婷三回合都獲得5比0的絕對優勢，第二回合甚至一度把對手打到疑似暈眩，最終無懸念挺進金牌戰，成為中華拳擊隊在奧運史上第一人。
而金牌賽即將於11日凌晨3時30分登場，林郁婷對手為波蘭小將塞雷梅塔，身高165公分，年僅20歲，5歲時開始練空手道，之後才專攻拳擊。塞雷梅塔曾在2023年歐洲運動會57公斤級奪第5名，她身為波蘭頂尖運動員，在當地也頗具影響力，今年更曾參加盧布林省議會選舉，但最終沒有當選，本屆巴黎奧運也將替波蘭奪下32年來首面奧運拳擊獎牌。
塞雷梅塔在稍早4強賽中，以4比1成績擊敗林郁婷的宿敵佩特喬。佩特喬曾在東京奧運16強賽中，爆冷淘汰世界排名第1的林郁婷，林郁婷則在去年杭州亞運16強賽反贏回來，以4比1擊敗佩特喬，最後還贏得金牌。