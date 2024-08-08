奧運獎金「台灣32選手」確定領到！名單、金額整理　獎金最多是他

奧運拳擊／林郁婷為了保護媽媽練拳！走出性別爭議　創造台灣新猷

▲被稱為「台灣拳后」的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，而國際奧會（IOC）隨即發聲認證林郁婷的參賽資格，認為她均符合奧運相關規定，不過依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊。（圖／林郁婷IG）
▲被稱為「台灣拳后」的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，而國際奧會（IOC）隨即發聲認證林郁婷的參賽資格，認為她均符合奧運相關規定，不過依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊。（圖／林郁婷IG）

記者吳政紘/綜合報導

「台灣拳后」林郁婷今（8）日打進巴黎奧運女子拳擊金牌戰，林郁婷曾因為「性別議題」導致奧運資格被質疑，而回顧她拳擊生涯，一開始初心卻是想要「保護媽媽」，加上她的個性比較好強又不服輸，造就現在的林郁婷。林郁婷曾說，練拳契機是因為小時候爸爸常常打媽媽，是為了保護媽媽遠離家暴，發憤學拳擊，想要用自己的力量保護她，但這一練，卻意外造就她光榮奪牌之路。而且也她將創造，台灣第一面銅牌以上的拳擊獎牌。

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林郁婷國中開始練拳　成為台灣之光

林郁婷是在就讀鶯歌國中時加入拳擊隊，一路從鶯歌國中到鶯歌工商，儘管身形瘦小，但她不放棄，甚至練拳很辛苦，媽媽卻也沒有阻止她去比賽。

拳擊隊本來男女比例就懸殊，10年前林郁婷的訓練菜單，就跟男選手一樣，甚至更多更重，她通通吞了，所以也讓她在國際賽中發光發熱。

10多年來林郁婷不僅保護媽媽，也成了媽媽的驕傲，雖然同年齡的女孩，可能很多都嚮往玩樂或是打扮自己享受青春，但林郁婷堅持訓練，也朝著自己目標邁進，如今她有機會完成夢想，在奧運殿堂拿下台灣第一面銀牌以上的獎牌，沒有人不為他驕傲。

儘管受到IBA國際拳總刁難，林郁婷仍勇敢打進金牌戰，儘管外界用異樣眼光的方式看待打拳擊的女孩，但她還是體現台灣的價值，用實力證明，自己有會是台灣的驕傲。

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）

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