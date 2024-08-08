奧運拳擊／林郁婷為了保護媽媽練拳！走出性別爭議 創造台灣新猷
「台灣拳后」林郁婷今（8）日打進巴黎奧運女子拳擊金牌戰，林郁婷曾因為「性別議題」導致奧運資格被質疑，而回顧她拳擊生涯，一開始初心卻是想要「保護媽媽」，加上她的個性比較好強又不服輸，造就現在的林郁婷。林郁婷曾說，練拳契機是因為小時候爸爸常常打媽媽，是為了保護媽媽遠離家暴，發憤學拳擊，想要用自己的力量保護她，但這一練，卻意外造就她光榮奪牌之路。而且也她將創造，台灣第一面銅牌以上的拳擊獎牌。
記者吳政紘/綜合報導
林郁婷國中開始練拳 成為台灣之光
林郁婷是在就讀鶯歌國中時加入拳擊隊，一路從鶯歌國中到鶯歌工商，儘管身形瘦小，但她不放棄，甚至練拳很辛苦，媽媽卻也沒有阻止她去比賽。
拳擊隊本來男女比例就懸殊，10年前林郁婷的訓練菜單，就跟男選手一樣，甚至更多更重，她通通吞了，所以也讓她在國際賽中發光發熱。
10多年來林郁婷不僅保護媽媽，也成了媽媽的驕傲，雖然同年齡的女孩，可能很多都嚮往玩樂或是打扮自己享受青春，但林郁婷堅持訓練，也朝著自己目標邁進，如今她有機會完成夢想，在奧運殿堂拿下台灣第一面銀牌以上的獎牌，沒有人不為他驕傲。
儘管受到IBA國際拳總刁難，林郁婷仍勇敢打進金牌戰，儘管外界用異樣眼光的方式看待打拳擊的女孩，但她還是體現台灣的價值，用實力證明，自己有會是台灣的驕傲。