名家論壇》鈕則勳／侯、盧動作頻頻　劍指黨主席或2028？

我是廣告 請繼續往下閱讀
畢竟以新聞操作來說，侯藉餐會可創造諸多懸念，第一，侯真的只單純宴請立委，要宣導新北市政並請立委多協助嗎？雖有可能，但或許只是次要動機，凸顯自己的政治續航力，或許才是關鍵 ; 第二，邀黃國昌，順勢操作了「侯、昌關係」的懸念，除了可能吊黃國昌胃口外，或許更在操弄柯文哲與黃國昌的關係。第三，想參選的劉和然與黃國昌皆出席餐會，唯獨被傳出藍軍的最可能人選李四川並無出席理由，藉以也可試探挺「川伯」各路力量的態度 ; 第四，當然也可能被解讀成為是測試是否要參選黨主席的起手式。
至於盧秀燕，出訪美國不到五小時便因應凱米颱風返回台中坐鎮，當然是不想被綠軍抓到可被攻擊操作的議題，然在颱風局面穩定下來後再自費飛美國繼續行程，不只深化「媽媽市長」保護市民的形象外，當然也是想凸顯自己的國際觀與誠信，形塑領袖格局，確實取得了個平衡點 ; 近日也和前立法院長王金平繼高雄後第二次餐會互動，外界雖解讀是為了支持盧參選黨主席，雖然與會者對此都相當低調，但仍有前立委表態支持盧選黨主席，南投縣長許淑華日前也表示，國民黨內對盧有高度期待，希望她更上一層樓。
盧雖然對是否參選黨主席口風極緊，針對媒體提問多四兩撥千金，但相信她也心知肚明，畢竟從2024年初的總統大選來看，賴清德及柯文哲都掌握黨權，如臂使指，惟侯友宜競選時，多有傳出與黨中央磨合不順的問題，遑論其間郭台銘不滿黨中央徵召過程而與國民黨分道揚鑣的衝突 ; 是以候選人兼理黨中央，消極能避免黨務系統制肘候選人及競選總部，或給其添麻煩，從積極面來看，統整務系統與競選總部，才能貫徹競選策略並進行戰略分工，分進合擊達成綜效。若是盧真的有心競逐2028，針對明年國民黨主席的選舉，勢必得有所盤算，畢竟外部環境與賴清德強勢執政的變數已難掌握，倘藍軍內部變數都搞不定，恐又會與大位失之交臂。
侯、盧有動作當然是好事一樁，畢竟從總體政治環境來看，賴清德在鄭文燦被收押後，展開一連串絕地大反攻，逆轉了原本藍白聯手國會改革的成果，更凸顯了在野的被動及弱勢，儼然成為「賴清德一個人的武林」 ; 朱立倫的國民黨中央似乎只有批評，而無有效的戰略反制，柯文哲與民眾黨更擔心柯Ｐ會否成為下一個被司法祭旗的對象，只能靠黨慶中「火烤柯文哲」的橋段來自嘲取暖，不僅柯Ｐ權威受損、媒體版面受限，網路聲量也更形萎縮。侯、盧的動作雖然會被解讀是為了下一步暖身，但好歹能感覺國民黨這一池死水已然有翻攪的可能，但問題是侯、盧在媒體前卻又仍是傳統國民黨「猶抱琵琶半遮面」的制式回應 ; 吾人雖可理解侯友誼「努力拚市政」、盧秀燕「專心市政」或許是四平八穩亦能控制對手操作的論述，但講久了便會如之前「侯侯做代誌」般的邊際效應遞減，畢竟這樣的論述既不能止攻，也無法點燃支持者的熱情，更遑論拓票。特別是競爭對手並不會因為盧要「專心市政」就偃兵息甲，仍會照三餐攻擊，期待梟雄的藍軍選民也不會因這種論述激起熱情，不滿民進黨執政的中間選民更不會把你當做不滿執政者的宣洩出口。
基於此，侯、盧若對自己的政治前途仍有想像，除了紮實的市政績效外，在論述上還是得跳脫傳統框架，多給支持者期待，比如是「現階段，我就是專心市政」、「關注市政之餘，我會認真思考」的說法，都比制式的「專心市政」要好得多，畢竟藍軍支持者悶太久了，給他們多點期待，或看一下藍軍政治人物不同的風格與勇敢表態的企圖心，其實也不錯。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com