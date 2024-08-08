奧運拳擊／慘敗林郁婷為何還比「X」手勢？土耳其女將：無可奉告

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此戰林郁婷在3個回合中，都展現出驚人的個人實力，不畏懼對手的兇猛攻勢，總是能夠做出反應並且適時給予反擊，且一路在比賽中暫居領先優勢，甚至還一度將對手打到出現短暫昏厥情況。終場林郁婷則是3個回合都獲得5位裁判10分全票認定，以5：0輕取土耳其Esra Yildiz，順利收下前進金牌戰的門票，有機會幫助中華隊再進帳一面金牌。
Yildiz賽後比出「X」手勢 藉此暗諷林郁婷性別
不過本場比賽落敗、最終收獲銅牌的Esra Yildiz，在向中華隊教練致意之後，原以為她是名有運動家精神的選手，結果一轉身她就突然高舉雙手比出「X」的手勢，藉此暗諷林郁婷的性別。過去8強戰上來自保加利亞的選手Svetlana Staneva，同樣在敗給林郁婷之後，也比出這樣的手勢抗議，顯得相當沒風度。
賽後林郁婷接受媒體訪問時表示，自己這2天受到感冒影響，就連說話聲音都變得沙啞，她表示感冒一定對於身體會有影響，「儘管感冒了，但很感謝有團本部跟醫療團隊的幫忙，讓我可以正常出賽。」
林郁婷在賽後則是也展現風度，給予對手的表現大力肯定，她認為能在奧運走到現在這一步，每個對手實力都相當堅強，「很感謝對方和我一起打出這場精彩的比賽，也讓我用盡一切力量去求勝。」
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