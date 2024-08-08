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奧運拳擊／慘敗林郁婷為何還比「X」手勢？土耳其女將：無可奉告

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣女兒、拳擊好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，完全輾壓對手，最終3個回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰，有望再幫助中華隊奪下一面金牌。然而在賽後土耳其選手Yildiz疑似又輸不起，高舉雙手用食指比出「X」的手勢抗議，藉此暗諷林郁婷的性別，她也在賽後被問到為何做出這樣的舉動，她則是表示：「無可奉告。」

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林郁婷展現驚人實力　以5：0擊潰對手

此戰林郁婷在3個回合中，都展現出驚人的個人實力，不畏懼對手的兇猛攻勢，總是能夠做出反應並且適時給予反擊，且一路在比賽中暫居領先優勢，甚至還一度將對手打到出現短暫昏厥情況。終場林郁婷則是3個回合都獲得5位裁判10分全票認定，以5：0輕取土耳其Esra Yildiz，順利收下前進金牌戰的門票，有機會幫助中華隊再進帳一面金牌。

Yildiz賽後比出「X」手勢　藉此暗諷林郁婷性別

不過本場比賽落敗、最終收獲銅牌的Esra Yildiz，在向中華隊教練致意之後，原以為她是名有運動家精神的選手，結果一轉身她就突然高舉雙手比出「X」的手勢，藉此暗諷林郁婷的性別。過去8強戰上來自保加利亞的選手Svetlana Staneva，同樣在敗給林郁婷之後，也比出這樣的手勢抗議，顯得相當沒風度。

賽後林郁婷接受媒體訪問時表示，自己這2天受到感冒影響，就連說話聲音都變得沙啞，她表示感冒一定對於身體會有影響，「儘管感冒了，但很感謝有團本部跟醫療團隊的幫忙，讓我可以正常出賽。

林郁婷在賽後則是也展現風度，給予對手的表現大力肯定，她認為能在奧運走到現在這一步，每個對手實力都相當堅強，「很感謝對方和我一起打出這場精彩的比賽，也讓我用盡一切力量去求勝。

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，林郁婷打爆土耳其好手Esra Yildiz，以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖/達志影像/美聯社）
▲巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，林郁婷打爆土耳其好手Esra Yildiz，以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷在4強打爆土耳其好手！以5:0橫掃晉級金牌戰，國光獎金確定有700萬，有望領到金牌2000萬元。（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷在4強打爆土耳其好手！以5:0橫掃晉級金牌戰，國光獎金確定有700萬，有望領到金牌2000萬元。（圖/達志影像/美聯社）

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