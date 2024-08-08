林郁婷晉級金牌戰！JK羅琳又參戰 狂轉發對手落敗偷比「X」畫面
我國拳擊好手林郁婷，在今（8）日凌晨出戰巴黎奧運57公斤級女子拳擊4強賽事，三回合都以5:0奪下勝利，晉級金牌戰。不過來自土耳其的對手Esra Yıldız，在賽後卻又比出「X」手勢，針對性別議題暗諷林郁婷，有失運動家風度。而最早開始掀起性別爭議的《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling），也在林郁婷4強賽取勝後，接連轉發了多則Yıldız雙手高舉「X」手勢的畫面，持續騷擾林郁婷。
記者林之越/綜合報導
對手風度做一半 致意後突襲偷比X
林郁婷本場對上Yıldız打出宰制力，雖然對手在最後1回合嘗試反攻，但都遭到林郁婷成功閃避，3個回合都以5：0奪下勝利，成功晉級金牌戰。對手Yıldız整場表現正常，甚至在賽後向中華隊教練致意，不過就在比賽轉播尾聲，突然舉起雙手比出「X」手勢，意指女性的XX染色體，即是諷刺林郁婷先前陷入的性別風波。
英國作家JK羅琳最早開始發文掀起這波性別爭議，不斷質疑我國好手林郁婷，還有阿爾及利亞選手Imane Khelif。看見Yıldız這一舉動，又再次參戰，分享多則Yıldız賽場上比出「X」手勢的照片和影片，繼續在網路上對林郁婷做出攻擊。
事實上，不僅是林郁婷的對手頻繁做出這些有失風度的舉動，同樣陷入性別爭議的Imane Khelif，先前在16強賽對上義大利的選手Angela Carini。Carini僅僅開賽46秒就淚崩棄賽，在賽後訪問中也不斷哭泣，試圖博取同情，有失運動家精神。